Prado surfea hacia el título: fue segundo y mantiene el liderazgo del Mundial de Motocross

La decimotercera prueba del Mundial de motocross volvió a confirmar que la candidatura más sólida de cara al título es la del piloto español Jorge Prado. En la arena del mítico circuito de Lommel, el lucense volvió a dar buena muestra de su talento en terreno blando realizando dos buenas mangas que le sirvieron para ser segundo en la general del gran premio y ceder solo dos puntos al francés Romain Febvre. Prado, en Bélgica, en su segunda casa, surfeó las olas y la arena como todo un campeón.

El guion de las últimas citas del campeonato volvió a repetirse, con un Febvre en modo ataque desesperado (es su cuarta victoria consecutiva) y un Jorge Prado que responde con cautela y cuando puede, con contundencia. El de Gas Gas tiene claro que su objetivo es no tocar el suelo, no entrar en peleas innecesarias y evitar así un escenario de caídas o lesiones que es lo único que podría apartarle de este ansiado y merecido título.

De hecho en la clasificatoria del sábado, a pesar de haber sido el más rápido en los cronos, Prado se complicó algo la vida con dos caídas que le relegaron al quinto puesto. Por eso el domingo corrigió errores, huyó de encontronazos y riesgos en la salida de la primera manga y después dejó que su siempre fluido ritmo en arena le llevara hasta el tercer puesto por detrás de Febvre y Coldenhoff. En la segunda manga Jorge salió mejor, justo por detrás de Rubén Fernández, que hizo el holeshot, y de Jeremy Seewer, pero en las primeras curvas se lanzó a por ellos y cogió la delantera para no abandonarla en toda la manga.

La décima victoria (se dice pronto) del lucense no estuvo falta de emoción ya que Febvre, que había arrancado entre los últimos hizo una épica remontada hasta situarse tras su estela y terminar segundo. Prado se defendió con solvencia y celebró la victoria de manga como otro paso importante hacia el título: "Otro gran premio muy satisfactorio, mantenemos la placa roja y la amplia ventaja. En la segunda manga me he encontrado muy a gusto sobre una pista que estaba destrozada por los baches y he encontrado mi ritmo y he podido defenderme cuando ha llegado Febvre. Me hubiera gustado ganar el gran premio, pero me voy con muy buen sabor de boca por ganar la manga y consolidar el liderato."

Rubén Fernández, a pesar de hacer una buena segunda manga, sufrió algo más en la arena; fue octavo en la general y se mantiene cuarto en el campeonato.Tras la prueba de Flandes, el Campeonato sigue liderado por Jorge Prado con 665 puntos frente a los 566 de Febvre.

En el Mundial de MX2 los españoles David Braceras y Oriol Oliver tuvieron su mejor actuación del año, metiéndose los dos en el top ten de la categoría. Oliver fue octavo y Braceras, noveno. Este campeonato está de lo más emocionante con un duelo en cada manga entre varios candidatos al título. En esta ocasión los tres primeros repitieron clasificación en ambas mangas, con Jago Geerts en el primer puesto por delante de Lucas Coenen y Simon Laengenfelder. El italiano Adamo sigue líder pero Geerts ya le tiene a tiro de piedra. En el Europeo de 125 c.c. los españoles cuajaron una buena actuación con Francisco García tercero en una manga y Elías Escandell, sexto en otra.

De esta forma el Mundial entra en su último tercio, solo quedan seis pruebas y el próximo domingo la cita será, también en arena, en tierras finlandesas. Prado va descontando fechas en el calendario sin que su ventaja se vea mermada de forma considerable. Esperemos que este formato se mantenga y el sueño del motocross español se haga realidad.