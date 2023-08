Prado controla en Arnhem

Con la calculadora sobre la GasGas, Jorge Prado sigue dando pequeños pasos hacia el campeonato del mundo de MXGP. El piloto lucense cedió solo dos puntos sobre su principal perseguidor, el francés Romain Febvre (Kawasaki), tras acabar tercero en la qualifiying race del Gran Premio de Países Bajos, que el galo dominó por delante del neerlandés Glenn Coldenhoff (Yamaha).

Con la seguridad que aporta su enorme ventaja en el liderato del Mundial, Prado salió contenido a la tierra del circuito de Arnhem. Allí no pudo controlar como en otras ocasiones y su capacidad para acabar primero en la calificación no salió a relucir. Con tan solo cuatro pruebas para concluir el Campeonato del Mundo de la categoría reina del motocross, Prado no quiere riesgos y antepone puntuar y evitar caídas a un triunfo en la jornada de los sábados.

El tercer puesto le otorgó 8 puntos en la general del Mundial, mientras que Febvre logró 10, además de partir desde la "pole position" en las dos mangas que se celebrarán hoy.

El resultado de este sábado dejan a Prado como líder con 778 puntos por 682 de Febvre, con 230 puntos por disputarse hasta el final del Mundial. En la tercera posición aparece el suizo Jeremy Seewer (yamaha), con 610. Coldenhoff es cuarto con 562, mientras que el vigués Rubén Fernández (Yamaha) -séptimo en la calificación de Arnhem- es quinto con 525.

Fue Febvre el que dio un primer golpe en los Países Bajos. Su ritmo de carrera fue lo suficientemente alto como para que ni Coldenhoff ni Prado pudieran seguirlo y el francés cruzó la meta con el mejor tiempo. El de Kawasaki dio 12 vueltas al circuito de Arnhem en 23 minutos, 57 segundos y 55 milésimas.

Nadie fue más rápido. Solo Coldenhoff se le acercó al acabar con un tiempo de 23.58.282. Jorge Prado completó el podio de la qualifiying race al concluir a 5 segundos y 27 milésimas de Febvre.

Tras los tres primeros entró un Jeremy Seewer que firmó un crono de 24.04.327 en la cuarta posición, mientras que el actual campeón del mundo, el esloveno Tim Gajser (Honda), fue quinto con 24.06.709. El balcánico, que se perdió gran parte del campeonato por una lesión, sigue mejorando poco a poco de cara a la próxima campaña.

Los pilotos disputarán hoy las dos mangas del Gran Premio de los Países Bajos, comenzando con la primera carrera desde las 14.05 horas.

La segunda manga tendrá lugar a las 17.00 horas de la tarde. Las dos pruebas serán emitidas por la TVG2.