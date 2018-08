Prado arrasa en Lommel y refuerza su liderato

Jorge Prado suma y sigue. La racha del lucense parece no tener límite. Después de lograr dar caza a su rival en el campeonato, Jorge sigue golpeando la moral de Pauls Jonass día a día y con su victoria en Lommel pasa a ser el claro favorito de cara al título.

En la capital europea del motocross, el gallego no dejó que nadie pudiera aguantar su ritmo. Además rompió los nervios del letón, que se dejó en el embite 17 puntos.

Doblete en Lommel y más líder del campeonato. ¡¡¡Otro día inolvidable!!! 1⃣🍾

Double win at Belgium in another unforgettable weekend 🥇🔴 🇪🇸 pic.twitter.com/ZJSjbMMgTj 5 de agosto de 2018



Praso se impuso además en la arena, considerada por los pilotos de motocross como la madre de todas las batallas. La arena es traicionera, el circuito cambia en cada vuelta, los baches son cada vez más profundos y solo alguien que se encuentre en plena forma puede aguantar una manga completa de 35 minutos sobre este terreno.

Cuando la familia Prado García tomó la difícil y crucial decisión de venirse a vivir a Lommel, en Bélgica, una de las razones de más peso era precisamente la arena. Ellos también sabían que para triunfar en este deporte hay que tener mucho talento, muchísima dedicación y dominar con soltura el terreno blando.

La apuesta funcionó, Jorge Prado pasó a moverse como pez en el agua sobre los circuitos de arena y ahora mismo no solo es uno de los mejores pilotos del mundo sobre este terreno, sino que además es líder del campeonato del nundo de MX2 y, desde este domingo, el máximo favorito para llevarse el título.

Para Prado, a sus 17 años, esta carrera era especial por muchas cosas; primero por correr a poco más de un kilómetro de su casa y hacerlo delante de todos sus amigos, muchos de sus patrocinadores y hasta sus compañeros de colegio; además, esta era la primera carrera en la que Jorge tomaba la salida con la placa roja de líder del campeonato sobre su KTM-Red Bull. "Claro que tenía presión, intentas no pensarlo, pero por todas partes ves banderas, camisetas con tu nombre y gente que da por hecho que vas a ganar. Hasta te dicen que como es un circuito de arena vas a ganar fácilmente...", explicaba.



Y Prado, que está acostumbrado a estos escenarios desde que era muy pequeño, ni se inmutó. Hizo el holeshot en la primera manga y se dispuso a imponer su dominio bajo la vigilancia del campeón del mundo, que daba todo para intentar seguir al gallego. Tanto, que en la décima vuelta el letón se fue por los suelos y fue superado por varios pilotos. De esa forma Prado ganaba esa manga inicial sin contestación y dejaba a Jonass en la cuarta posición, por detrás de Covington y Olsen. Eso significaba aumentar la ventaja del campeonato en otros siete puntos.



La situación se repetía en la segunda manga: Prado marcaba el holeshot y además, esta vez, Jonass salía mal. Prado funcionó como un reloj, absorviendo los baches como si no existieran y haciendo fácil lo que para el resto de pilotos era un drama. Covington intentó seguirle unas vueltas, pero claudicó en el intento y se conformó con la segunda plaza en el cajón por delante de su compañero Olsen. La salsa en esta manga la puso el joven local Jago Geerts, que hizo una buena remontada hasta el segundo puesto y Jonass, intentando reducir su sangria y remontando, tras una nueva caída, hasta el sexto puesto.

"No hay mucho que contar, he salido primero en las dos mangas, me he encontrado cómodo y he rodado a mi ritmo. Cuando ganas así parece fácil, ni siquiera estoy cansado, si me dicen que mañana tengo que entrenar, allá voy...", explicaba el lucense.



En la categoría de MXGP Jeffrey Herlings quiso dejar claro que es el rey de la arena y, después de ser el más rápido durante todo el fin de semana, ganó de forma aplastante las dos mangas y pone la directa en el campeonato con 36 puntos de ventaja sobre Cairoli. Los dos españoles presentes cuajaron una buena actuación, Butrón sumó 10 puntos, terminando 17º y Ander Valentín estuvo a punto de sumar puntos en la primera manga.



Ahora el campeonato descansa durante una semana y regresará a la acción el día 19 en Suiza. Quedan cinco pruebas para que Prado pueda proclamarse campeón del mundo.