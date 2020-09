El lucense Jorge Prado (KTM) se clasificó este domingo quinto en el Gran Premio de Italia de MXGP de motocross, sexta prueba del Mundial, con un cuarto puesto en la primera manga y una sexto en la segunda, y en ambas llegó a liderar la prueba en el circuito de Faenza.

El piloto gallego, dos veces campeón en MX2, rozó su primera victoria en la máxima categoría en ambas mangas mangas. En la primera lideró la prueba hasta que a dos minutos del final fue adelantado por el líder del campeonato, el neerlandés Jeffrey Herlings. Luego se cayó a poco del final y lo rebasaron el suizo Jeremy Seewer y el italiano Antonio Cairoli, aunque pudo rehacerse para acabar cuarto.

"Me da rabia haber perdido un segundo puesto que ya era mío, pero cuando ha pasado Herlings por la rodera esta se ha roto y yo iba muy cerca y no he podido cambiar la trazada. Me sabe a poco el cuarto puesto después de haber tenido tan cerca la victoria", dijo el gallego.

En la segunda manga Prado también empezó mandando en la clasificación. Prado lideró sólidamente durante las primeras doce vueltas y solo al final el desgaste físico le impidió defender la posición. Eso lo aprovecharon sus rivales, que rodaban en un compacto grupo tras Herlings, para relegarle a la sexta posición.

"Creo que he rodado a un gran nivel y me he encontrado a gusto liderando las mangas, pero al final ya estaba muy cansado y no he podido aguantar la posición, pero pienso que hemos dado otro paso adelante", explicó.

Repitió triunfo Herlings, que firmó su cuarto triunfo del año, de nuevo por delante de Seewer y Cairoli y con Prado esta vez en la sexta plaza.

Herlings comanda la general con 263 puntos, 60 más que Cairoli. Prado es octavo con 153. El campeonato se reanuda este miércoles con el Gran Premio de Emilia Romagna, de nuevo en Faenza.