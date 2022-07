Azael García (Lugo, 2004) comenzó su idilio con el balón desde muy pequeño. Su primer equipo fue el extinto Azkar Lugo, de fútbol sala, pero poco tiempo después se integró en la cantera del Lugo, ya en el fútbol campo. Su habilidad con la pelota le hacía destacar entre los niños de su edad y, pronto, sus entrenadores se dieron cuenta que tenían un diamante entre manos.

Las actuaciones de aquel niño no dejaban indiferente a nadie y el Celta de Vigo, con una de las mejores canteras de España, puso los ojos sobre él. Con tan solo 12 años, Azael García no se vio preparado para dar el paso de irse a vivir solo a Vigo. Sin embargo, con el permiso del Lugo pudo disputar varios torneos internacionales con la elástica celeste. Ya con 14 años, y después de un breve paso por el Rácing Vilalbés, el jugador fichó por el cadete del Celta.

Era un niño travieso viviendo solo en la residencia del Celta. El mal comportamiento de Azael García hizo que tras dos temporadas el club vigués quisiese cederlo. Ante esta situación, el joven decidió volver a Lugo en 2020, ya desvinculado del Celta. En la primera temporada tras su regreso, los números del jugador no fueron llamativos, a pesar de completar buenas actuaciones.

Es rápido, muy habilidoso en el uno para uno y capaz de asociarse con sus compañeros

TRASHORRAS, CLAVE. Pero el último curso significó un antes y un después en la vida de Azael García. "Me comunicaron que iba a estar en el B, algo que no me hizo mucha gracia", explica el extremo. Lo que no sabía es que esta decisión del club rojiblanco iba a suponer que su camino se cruzase con el de Roberto Trashorras.

El entrenador chairego, ahora al frente del Polvorín, supuso un cambio en la mentalidad de Azael. "Nos decía que teníamos que tener mentalidad ganadora. Me enseñó el camino si quiero llegar al fútbol profesional", recuerda el atacante en referencia al técnico.

De la mano de Trashorras, las grandes actuaciones se sucedieron y la llamada del equipo A juvenil del Lugo no tardó en llegar. En el primer partido en División de Honor marcó ante el Compostela y se ganó un puesto en el plantel, que acabó la liga en un meritorio cuarto puesto. Al fin, los números llegaron y muchos equipos apuntaron el nombre de Azael García en sus agendas.

LLAMADA A UN GRANDE. Nada más acabar la temporada llegó la bomba. El Valencia lo quería para su equipo juvenil. Azael García confiesa que se lo pensó porque existía la posibilidad de que "llegase algo mejor". Finalmente y a pesar de los rumores de un posible interés del Espanyol, aceptó la oferta ché, con contrato para cuatro temporadas. Esta vez, a diferencia de cuando se fue a Vigo en 2018, su madre irá con él.

"El objetivo es marcar 10 goles y dar 10 asistencias. A largo plazo, me gustaría estar en el primer equipo del Valencia", dice ambicioso. La mentalidad del joven es la de un ganador. Pretende seguir creciendo con mucho trabajo y no tiene miedo al fracaso. "Si vas pensando que te va a salir todo mal, no vas a ningún lado", explica.

Azael García tiene especial admiración por los futbolistas Vinicius Jr. y Neymar Jr.

MOMENTOS DIFÍCILES. Ilusionado por lo que puede darle esta nueva aventura en la ciudad del Turia, el joven futbolista recuerda que su trayectoria no siempre fue un camino de rosas. El lucense estuvo a punto de abandonar el deporte que tantos momentos de felicidad le regala. "Estaba en un pozo porque me echaron del Celta y tuve que volver a casa. Hubo momentos en los que pensaba que iba a dejarlo", señala.

Nada más lejos de la realidad. Azael García acaba de firmar por uno de los equipos más grandes de España y competirá con los mejores futbolistas de su generación. Esto significa un paso más en su camino hacia la élite y, a su vez, un paso más cerca de cumplir el sueño de muchos niños: jugar al fútbol de manera profesional. Azael, por ahora, tendrá que trabajar para continuar con su proyección. Talento lucense al servicio del juvenil valencianista.

Sueños

"Sería un orgullo jugar en el Lugo"

Azael García persigue el sueño de jugar en Primera División y poder dedicarse al fútbol de forma profesional. Aunque el Lugo milita en Segunda División, para el atacante de 18 años sería un "orgullo" enfundarse la elástica rojiblanca en un futuro y disputar un partido como local en el estadio Ángel Carro.



"Es el equipo de mi ciudad, donde me crié. Toda mi familia y amigos están aquí, vendrían todos a verme", explica. Entre risas, Azael también confirma que sus seres queridos también estarían en un hipotético debut en el estadio de Mestalla.



Los caminos de Azael y el Lugo se separan por ahora, pero no tiene pinta de que vaya a ser un adiós definitivo. ¿Para qué engañarse? No estaría nada mal ver a un lucense triunfar en el primer equipo del Lugo.



"Me gustaría jugar en el Real Madrid"

Por otro lado, Azael García admitió ser "muy madridista" y una de sus mayores ilusiones sería jugar con el Real Madrid en Primera División.



El joven es consciente de la enorme dificultad que entraña fichar por el conjunto merengue, donde juegan los mejores, pero ya se sabe, "sueña a lo grande, y pasarán cosas gigantes".



Si algún día vemos a Azael García con la elástica del primer equipo del Real Madrid, se uniría a una ilustre lista de futbolistas gallegos como Míchel Salgado, Amancio, Buyo, Rubiñán, Pahiño o Lucas Vázquez.