Powell dice no al Breogán

El ala-pívot estadounidense Marshawn Powell no jugará en el Leche Río Breogán la próxima temporada. El club lucense realizó una oferta de renovación al jugador que no fue aceptada y el lunes se comprometía con el Control Trapanni de la serie A2 de Italia. La negativa de Powell no cogió de sorpresa a los técnicos breoganistas conscientes de que económicamente no podrían igualar ofertas como la realizada por el club italiano. De todas formas, el Breogán pierde a un jugador de calidad y de referencia en la LEB Oro. En la campaña pasada el estadounidense, que llegó a Lugo a mediados de diciembre, jugó con el Breogán 12 partidos en los que estuvo en cancha casi 22 minutos de media. Anotó 12,5 puntos por encuentro con un 51,2% de aciertos en tiros de dos puntos (44/86) y de 53,3% en triples (16/30) y capturó 5,6 rebotes por partido.

No fue la única negativa que ha recibido el club lucense con respecto a los jugadores que pretende renovar. El escolta Roope Ahonen, por medio de sus agentes, también declinó la oferta que en este caso estaba condicionada a su estado físico tras la grave lesión de rodilla que sufrió la pasada temporada. Con todo, las conversaciones en este caso no están totalmente rotas, aunque el jugador además de su recuperación física tendría que rebajar de forma notable sus pretensiones económicas.

Se espera que la situación sea distinta con los otros dos jugadores a los que, de momento, se les ha ofrecido continuar en Lugo. El acuerdo con Salva Arco no debía demorarse demasiado porque las posturas están muy cercanas y también durante esta semana se conocerá la decisión de Mo Soluade.

El jugador solicitó un tiempo para contestar a la oferta breoganista y el plazo otorgado por el club lucense finaliza esta semana.

Aún sin saber con certeza cuantos participantes compondrán la LEB Oro en la temporada 2020-21 ya que el plazo de inscripción finaliza el 17 de julio, ya han empezado a registrarse algunos movimientos importantes. El recién ascendido Girona se hizo con los servicios del técnico Carles Marco, el Granada se hizo con los servicios del base Lluis Costa y podría estar cerca de cerrar un acuerdo con el ex breoganista Thomas Bropleh y el Leyma Coruña ya se postula como uno de los grandes favoritos por sus movimientos en el mercado en el que de momento ya ha conseguido la contratación del ala-pívot Javi Vega (Burgos) y del alero Taiwo Badmus que la pasada temporada destacó en el Marín.

Con respecto a posible bajas, se especula con que el Marín podría renunciar a su plaza en LEB Oro y también con que el Barça B estaría muy interesado en ocupar esa vacante que quedaría en la competición.