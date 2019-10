Si el baloncesto fuera sólo estadística la actuación de Sergi Quintela ante el Alicante se resumiría en 15 puntos anotados, cuatro rebotes capturados, una asistencia y dos balones recuperados. Afortunadamente, hay facetas importantes del juego que no pueden, ni deben, traducirse numéricamente. La implicación, la intensidad y la actividad defensiva, la competitividad, son aspectos fundamentales en los que también brilló el jugador lucense y que dan valor a su actuación.

"Es cierto que al acabar el partido estaba muy contento, sobre todo porque aunque Justin Pitts nos metió 30 puntos pienso que hicimos una buena defensa sobre él. Al final tuvo que hacer 25 lanzamientos a canasta. Estuvimos bien en defensa y también sobre el base del Alicante", comenta el escolta lucense.

Y es que la defensa no es un factor más del juego Quintela. Para él es la base del éxito: "se dice que nos falta continuidad y está claro que tenemos que seguir trabajando para no tener esos baches. Hay momentos en los que enlazamos muy buenos minutos, sobre todo atrás. Tenemos que conseguir estar los cuarenta minutos a ese nivel en defensa porque cuando lo hacemos nos encontramos mucho más cómodos en ataque".

"Va a ser un partido muy rápido, con muchas transiciones. A ellos les gusta jugar consumiendo pocos segundos de cada posesión"

Tras estas palabras no hay duda por dónde pasa la clave para que el Leche Río Breogán pueda conseguir el próximo viernes (20.45 horas) en el Polideportivo Pisuerga ante el Carramimbre Valladolid la cuarta victoria de la temporada. "No hay duda, la clave va a estar en la defensa. Si no estamos bien atrás tenemos dudas en ataque, por lo tanto es fundamental que nos impongamos en intensidad y en físico", dice el jugador breoganista.

El conjunto pucelano muestra, después de cuatro jornadas, el mismo bagaje que el Leche Río Breogán: tres triunfos y una derrota. Esta última, sufrida el pasado domingo en la cancha del Mallorca y después de una prórroga. Para Quintela el Valladolid es un equipo a tener en consideración. "Solo perdieron en Mallorca", dice. "Están haciendo un baloncesto muy dinámico, corren mucho, siempre que pueden ponen un ritmo muy alto. Por eso pienso que si queremos llevarnos la victoria tenemos que, al menos, igualar su nivel de intensidad", añade.

Por lo tanto, según las palabras del jugador celeste no cabe esperar otra cosa que no sea un partido con un alto ritmo. "Va a ser un partido muy rápido, con muchas transiciones. A ellos les gusta jugar consumiendo pocos segundos de cada posesión y nosotros tampoco tenemos problemas para jugar rápido y también tenemos jugadores con muy buena mano. Insisto que para nosotros es importante que estemos bien en defensa", señala.

La visita al Valladolid, dice Quintela, "es una oportunidad de demostrar el potencial de nuestro equipo y olvidar el mal encuentro que jugamos en Palencia".