Al Río Breogán le toca ponerse el mono de trabajo

El Covirán Granada afronta el encuentro del próximo sábado (19.00 horas) ante el Río Breogán como su última oportunidad para poder aspirar a afrontar los play off desde la primera plaza en la LEB Oro. Los andaluces, a falta de cuatro jornadas, están distanciados del conjunto lucense, actual líder, por dos triunfos, Por lo tanto, para los jugadores de Pablo Pin, el encuentro ante el equipo lucense es una final.

Y al Río Breogán esta circunstancia no le cogerá por sorpresa. Así al menos lo comentó este jueves su técnico, Diego Epifanio. "El Granada siempre compite y nos va a exigir mucho. El trabajo de la semana ha ido encaminado a esa exigencia que nos va a proponer el Granada", dijo. El técnico no duda de que su equipo "está preparado" para afrontar el partido del sábado ante un rival que viene de sufrir una clara derrota en su visita al Básquet Coruña (82-66). "Vamos a ver qué cara del Granada nos encontramos. Es cierto que a lo mejor no acabaron con buenas sensaciones el último partido pero, insisto, siempre compiten", dijo el entrenador breoganista.

Para el técnico burgalés, el conjunto nazarí tiene "mucho talento" y ante él "hay que ponerse el mono de trabajo para estar bien atrás". En este sentido, Epifanio explica que el próximo rival de su equipo "dispone de la mejor pareja de bases nacionales de la competición. Tanto Lluis Costa como Christian Díaz están jugando muy bien, con mucho ritmo, con mucha confianza y marcan el ritmo ofensivo. Pero después tienen a Bropleh y a partir de ahí van sumando jugadores: Fall les da mucho cerca de la pintura; Murphy es un jugador muy completo, ya lo sufrimos el año pasado con el Gipuzkoa, echa el balón al suelo, tira de tres y tiene mucha energía, y Manu Rodríguez tiene muchos puntos aunque es cierto que hubo un momento en la temporada en la que no tuvo buenos porcentajes, pero es un buen tirador".

El responsable técnico del Breogán siguió con su análisis del Covirán: "Sus interiores tienen mucha energía y esto hace que sus hombres de perímetro puedan apretar, que incomoden mucho al rival, que te hagan jugar lejos y que hagan muchas defensas".

Epifanio aclaró que desde el inicio de temporada el Granada "ha preparado y realizado muchos tipos de defensa y esto hace que a veces te saquen un poco de tu sitio».

El entrenador celeste entiende que su equipo tendrá que "impedir que jueguen a lo que quieren y buscar nuestras opciones y nuestro ritmo".

Ganar o defender siete puntos

Un triunfo del Río Breogán le aseguraría, prácticamente, la primera posición Sin embargo una derrota podría complicar estas expectativas, sobre todo si el Granada logra su objetivo por más de siete puntos.



En Lugo, ganaron los lucenses (85-78). Un carrusel en el partido de la primera vuelta En aquel encuentro, el Río Breogán llegó a tener una ventaja de veinte puntos antes del descanso (40-20), pero tras el descanso el Granada llegó a acercarse a solo tres puntos (58-55). Diego Epifanio explica que en aquella ocasión "hubo un momento" en el que subieron líneas. Ellos son muy activos, defienden con muchos contactos, mucho uso de las manos y esto a veces haces que te sientas incómodo en ataque y además provoca que en defensa tu reacción no sea buena. Cuando ellos aceleraron, nosotros perdimos varios balones en la salida de presión, no leímos bien algunas situaciones y esto nos condicionó hasta que el equipo recobró el camino". Se entiende que la lección está aprendida.