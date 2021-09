Sulejmanovic: "Tengo que admitir que ir a jugar a Lugo me pone un poco nervioso"

La expectación que en sí mismo podría generar el primer encuentro en el retorno del Río Breogán a la Liga Endesa o que este estreno se produzca ante el brillante tercer clasificado de la pasada temporada, se ve incrementada por la presencia en el Lenovo Tenerife de Emir Sulejmanovic.

El jugador bosnio vivió dos temporadas intensas en el conjunto breoganista- en la 2017-18 fue partícipe del ascenso a la ACB y en la siguiente formó parte de la plantilla que perdió la categoría- en el que se distinguió, además de por su calidad, por su implicación y esfuerzo lo que hizo que muy pronto se convirtiera en un referente de los aficionados.

"Tengo que reconocer que ir a jugar a Lugo me pone un poco nervioso. Allí pasé un año excelente y otro no tan bueno por el descenso y por eso me fui con mal sabor de boca. Pero Lugo es como mi casa, me encontré muy bien. Tengo muchas ganas de ver a los aficionados y a mis amigos", señaló Sulejmanovic.

Tras el descenso del Río Breogán, el jugador bosnio siguió en la Liga Endesa formando parte del Bilbao (2019-2020) de donde pasó al Tenerife donde este año cumplirá su segunda campaña consecutiva. Con el conjunto canario llegó a disputar las semifinales de la competición, donde fue eliminado por el Barcelona, y disfrutó de una creciente participación en el juego del equipo.

"La adaptación el año pasado no fue fácil" reconoce el exbreoganista, ya que "era otro equipo nuevo pero con el tiempo me gané la confianza del técnico. Ahora se trata de seguir trabajando duro para ayudar al equipo".

La difícil misión para este temporada del Tenerife de repetir la clasificación, exige no fallar en partidos como el que disputarán el sábado en Lugo. Emir Sulejmanovic no se fía en absoluto de un recién ascendido. "Cuando fichas a muchos jugadores no es fácil la adaptación, pero los he visto bien. Tienen talento y armas en ataque y estoy seguro que podrán competir contra cualquiera y sobre todo en el Pazo". El jugador añadió que "el efecto Pazo hace que sea muy complicado jugar en Lugo y esto es algo que el Río Breogán debe de aprovechar".

Entre las incorporaciones realizadas por el equipo lucense para esta temporada destaca la de Dzanan Musa, llamado a ser una referencia en el juego del Río Breogán y compatriota de Sulejmanovic: "Con Musa jugué en la selección y también en contra cuando yo estaba en el Cibona. Fue de los mejores jugadores europeos de su generación lo que le valió irse muy pronto a la NBA donde las cosas, a lo mejor, no le salieron como esperaba. Lo que está claro es que tiene mucho talento y solo necesita coger confianza y ritmo para volver al máximo nivel. Tiene una gran oportunidad en el Río Breogán".

Ante el encuentro del sábado, la clave, dice, estará "en que nosotros hagamos las cosas bien".

Sólo el Barcelona y el Real Madrid superaron al final de la pasada temporada al Lenovo Tenerife en la Liga Endesa. Una clasificación histórica para los canarios que intentará repetir esta temporada. El objetivo es ambicioso.

El rival: un equipo ya consolidado

"No debemos de pensar en ello. Tenemos que hacer como el año pasado, ir a ganar cada partido y si repetimos clasificación, perfecto. Pero hay que ir día a día, no pensar más allá. De hecho ahora solo pensamos en el Breogán", asegura Sulejmanovic. A pesar de tan brillante clasificación, el Tenerife logró retener prácticamente a todo el bloque .



Sólo realizaron cuatro incorporaciones —Tobías Borg, Sean Smith, Joan Sastre y Kyle Wiltjer— lo que le otorga cierta ventaja, sobre todo en las jornadas iniciales de competición. "Cuando este año empezamos la pretemporada parecía que no nos habíamos ido porque nos conocíamos todos. Fichamos poco y se adaptaron pronto. Esta continuidad es una ventaja porque todos ya sabemos lo que quiere el entrenador y que podemos competir contra cualquiera", dijo Sulejmanovic.