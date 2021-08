El Polvorín quiere el ascenso

Expectativas tras una temporada muy ilusionante que no acabó de la mejor manera para los pupilos de Álex Ortiz, que afrontará su segunda campaña a los mandos de un equipo que el año pasado dejó destellos de ser un grupo capaz y muy disciplinado, y que tuvo el ascenso al alcance de su mano.

El Polvorín ya es uno de los grandes nombres de la Tercera gallega, ya extinta, y ahora quiere ser uno de los referentes en este debut de la Tercera RFEF (Real Federación Española de Fútbol), con el claro objetivo de ascender y de competir en la categoría en la que, como evidenciaron el año pasado, se merecen, ya que, bajo la batuta de Ortiz, el filial es un bloque sólido que tiene muy claro su objetivo, y que explota todas sus ventajas, tanto individuales como colectivas.

Hay también cosas que mejorar, las mismas que hicieron que el año pasado, al final de campaña, el sabor de boca no fuera el deseado, y que supusieron una bajada de rendimiento, sobre todo en ataque, donde contaban con muy buenos jugadores. El balón no entraba, lo que supuso perder puestos y caer en las semifinales del play off de ascenso, donde se dio la cara, pero no llegaron las fuerzas de un equipo que terminó acusando el cansancio en el último tramo de liga.

Para este nuevo curso no estarán sobre el verde de A Cheda jugadores con peso como Iago Novo, Escobar, Morais y Quindimil, entre otras bajas, como la del meta Ángel o la del lateral Asier. Ausencias sensibles que exigirán a los nuevos y a los ya habituales en el filial rojiblanco un esfuerzo extra por hacer olvidar a los caídos, entre los que cabe destacar a un Iago Novo que aportaba mucho en todas las facetas, y cuya salida ha sido un jarro de agua fría.

Además, no contarán tampoco con Christian, hombre gol del Polvorín, que se marcha cedido a La Nucía para coger experiencia en una división superior, y que es una baja muy sensible, a la altura de la de Iago Novo.

Pero nada nuevo, ni nada que no puedan afrontar los canteranos lucenses, que si algo tienen, es ambición y ganas.

Las mismas que les pueden llevar a tener un hueco en el primer equipo, en el que ya debutaron varios de los que hoy forman parte de los pesos pesados del filial, como pueden ser Julen o Vidal, que serán parte de la piedra angular de este nuevo proyecto, encabezado por un Álex Ortiz que se desenvuelve como pez en el agua en la categoría.

NOMBRES CLAVE. Hablando de jugadores clave en esta nueva campaña, el primer nombre aparece en la portería, con Julen Fernández. El meta lucense, producto de las categorías inferiores, en las que destacó llegando a figurar en las convocatorias de la selección gallega en diversas categorías, es un seguro en la portería, con excelentes reflejos y mucha jerarquía, que nunca duda en mostrar.

El joven meta fue clave desde su llegada al filial, en el que se hizo rápidamente un hueco, convirtiéndose además habitual en las convocatorias de pretemporada del primer equipo, con el que entrena todos los veranos.

En la medular aparece el nombre de Dani Vidal. Junto con Julen, es otro de los llamados a liderar a este Polvorín. El mediocentro, que debutó en Segunda con el primer equipo, era un habitual ya el año pasado en un doble pivote que le gustaba mucho a Álex Ortiz.

Vidal es un jugador sólido, cumplidor en defensa, y atrevido en ataque, sobre todo en la creación, donde destaca su visión de juego y su toque de balón, que no pasa desapercibido. Él será uno de los encargados de hacer que el equipo funcione, y de poner equilibrio entre ataque y defensa.

A los dos, se les suman jugadores de recursos como el central Nico Manteiga, uno de los fijos en el centro de la zaga; el lateral Carlos Torrado, muy cumplidor, y con potencial para asentarse en el once titular; o Gabarre, que utilizó mucho Ortiz para desatascar partidos en la pasada campaña gracias a su calidad.

CARAS NUEVAS. La multitud de salidas que se han producido hicieron hueco a llegadas ilusionantes para completar la plantilla y armar un equipo competitivo y capaz.

Entre los recién llegados, destaca Antonetti, que sube del juvenil A. El puertorriqueño está jugando bien en la pretemporada con el primer equipo y puede alzarse como la principal baza ofensiva del equipo, gracias a su rapidez y a su definición.

Le acompañan otros nombres como el recién llegado del fútbol estadounidense Julio Lasende, o Álex Ramos, que maravilló a los aficionados del Fisterra la pasada campaña en Tercera, y que intentará asentarse en el centro del campo lucense.

PLANTEAMIENTO. Con todas las novedades, es difícil abordar cual será el estilo táctico de Álex Ortiz con una plantilla tan cambiada.

Lo que está claro es que el Polvorín no renuncia a la posesión y a ser el protagonista en los partidos, imponiendo su juego y variando la formación, que, por lo visto en el año pasado, será presumiblemente un 4-4-2, un 4-5-1 o un 4-3-3, en todos los casos con carácter ofensivo.

En este sentido, Ortiz explica que dispone de una plantilla "mucho más joven que la del pasado año" y que, por ello, "necesitamos ser un equipo de mucho ritmo, de mucha ilusión. Los chicos tienen toda la vida por delante y es un año para que mejoren como futbolistas, siempre dentro de un proceso de aprendizaje y adaptación".

Sobre la categoría, Ortiz señala a equipos que se han reforzado "bien", como el Somozas, el Arzúa o el Vilalbés. "El año pasado nos dejamos puntos contra los dos últimos clasificados. Cada partido será complicadísimo y debemos ser conscientes de que habrá momentos de sufrimiento".