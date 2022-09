El Polvorín empata con el potente Avilés en su debut en Segunda RFEF

El Polvorín sumó un merecido empate en su debut en la Liga de Segunda RFEF ante uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso de categoría: el Avilés Industrial. En un duelo en el que controló el primer tiempo y sufrió en el segundo, el conjunto lucense tuvo momentos de brillantez pese a las bajas de futbolistas del talento de Dani Vidal, Jesús, Idrissa y Pablo Castrín.

Pese a las ausencias, convocados con el primer equipo, el cuadro dirigido por Roberto Trashorras mostró una cara competitiva que hace ser optimista sobre su futuro inmediato en la Liga.

El Polvorín dominó el juego en los primeros 45 minutos. Tuvo el control del partido, estuvo mejor colocado sobre el verde ante un Avilés a la expectativa y que nunca estuvo cómodo.

A los cinco minutos el filial del Lugo ya avisó de forma seria que no quería debutar en la nueva categoría sin puntos. Apenas había empezado el duelo y un pase filtrado a Rojo le permitió al delantero herculino quedarse solo ante Saldaña. No se puso nervioso el punta rojiblanco y superó al meta, pero el esférico se estrelló en la madera.

La ocasión dio confianza a los de Trahorras y metió la duda al equipo visitante, que tuvo que defender en un buen inicio local.

Ocho minutos después volvió a probar suerte el Polvorín. Esta vez fue Xabi el que lo intentó. Lo hizo con un disparo desde la frontal que salió fuera por poco.

El balón seguía en poder del Polvorín, pero el Avilés también intentó llegar al área contraria. A la media hora, un centro desde la derecha de Jorge lo cabeceó por encima del larguero Espina. Contestó el Polvorín un minuto después. Castrín sacó un lanzamiento que salió rozando el poste.

Los lucenses no dejaban que su rival se estirase. Desde la posesión, con el control del partido, intentaron alcanzar el descanso con ventaja. El conjunto asturiano se acercó en el 35 con un disparo fuera de Edu Cortina.

Sin embargo, pese a tener la pelota, el Polvorín no pudo concretar una jugada de Iago Novo que pudo combinar con Álex Ramos, pero el centrocampista no tuvo precisión y el cuero no acabó en la red.

El segundo tiempo fue asturiano. Cambió de piel el Avilés para adelantar líneas, presionar y contar con el balón ante un Polvorín que tuvo que dar un paso atrás y encomendarse a Julen. El meta salvó el 0-1 en un mano a mano muy claro de Jorge en el 47 para mantener el punto.

Tres después, en el 50, Natalio se plantó en el área pequeña para enfrentarse a un Julen que supo sacar su talento para evitar el gol. El Polvorín sufría para aguantar el empuje visitante y el arquero salvó otro mano a mano.

Pero el filial del Lugo pudo equilibrar poco a poco el partido e incluso se estiró para llegar en el minuto 80 por medio de Torrado y en el descuento por medio de Pablo Rubal, pero no concretaron y el Polvorín sumó un punto.

FICHA TÉCNICA

0 - Polvorín: Julen ,Torrado, Martín, m.87, Castrín, Iago Parga, Luis Castro, Rosón, Rubal, m.67, Fidalgo, Álex Ramos, Xabi Domínguez, Ces Cotos, m.58, Iago Novo, Rojo, Lansade, m.58.



0 - Avilés: Saldaña, Jonxa, Fontán, Edu Cortina, Jorge, Isi Ros, m.78, Espina, Juan López, m.61, Pedro Orfila, Javi Rey, Morcillo, Natalio, Sergio García, Vinicius, m.61.



Árbitro: Guillermo Cueto Amiego (Colegio Leonés). Amonestó a Rosón por el Polvorín y a Natalio, Jonxa, Morcillo por el Avilés Industrial.



Incidencias: Partido disputado en el estadio Ángel Carro. 700 espectadores.