2-0. El Polvorín cede ante el Silva víctima de su falta de puntería

El recién descendido Polvorín padeció contra el Silva, en la segunda jornada de Tercera División, su primera derrota de la temporada (2-0). Volvió a ser acuciante la mala definición del filial rojiblanco, claramente dominador del balón, mientras que el Silva convirtió dos de las cuatro ocasiones de que dispuso a lo largo del encuentro.

A las ausencias de los sancionados Mario y Anwar, expulsados el anterior domingo contra el Estradense, se le sumó la del portero Brais en el calentamiento por una lesión de tobillo. El juvenil Candal, inicialmente suplente, ocupó la meta.

El Polvorín manejó la posesión desde el comienzo aunque de manera totalmente infructuosa. Por contra, el Silva se adelantó por medio de Raúl Melo, que sorprendió a Candal de disparo de zurda casi sobre la media luna y ajustado al poste en el minuto 27.

Mejoró la profundidad de las acciones del Polvorín durante el segundo tiempo, pero no así la puntería. Así, del posible empate se pasó al 2-0 definitivo en el minuto 84. Un centro envenenado de Antón desde el costado derecho no lo atrapó el juvenil debutante Candal, quedando el balón suelto a escasos centímetros de la línea de meta, y el revulsivo Xavi no tuvo más que empujarlo a la red, lo que refrendó la primera derrota del filial rojiblanco.

FICHA TÉCNICA

Silva: Adrián Ríos; Brais Lema, Nico, Antonio, Coba; Raúl Melo (Julián, min. 76), David García (Lamas, min. 46), Antón, André (Máquez, min. 68); Martín (Xavi, min. 74) y Rodri.

Polvorín: Candal; Lizancos, Isma (Lansade, min. 84), García, Damián, Cidre (Noah, min. 46); Hugo Díaz (Pablo Martínez, min. 68), Rosón (Pablo Rubal, min. 74); Jorge González, Edu (Jorge Maceira, min. 46) y Arhoun.

Goles: 1-0, m.27: Raúl Melo. 2-0, m.84: Xavi.

Árbitro: Miguéns Santiago (Santiago). Enseñó tarjeta amarilla a Antonio, David García, Lamas; Hugo Díaz, Isma, Lizancos y Noah.