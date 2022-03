El Polvorín busca olvidar la derrota ante el Somozas en Arzúa

Tras la derrota del pasado fin de semana ante un rival directo por el ascenso, el Somozas, el Polvorín quiere resarcirse y olvidar cuanto antes el partido ganando hoy en O Viso, el campo del Arzúa, a las 17.00 horas. Un encuentro clave, como todos los que quedan de aquí al final de temporada.

"Fue una derrota dolorosa", reconoce el técnico, Álex Ortiz, refiriéndose al partido del pasado fin de semana ante el Somozas, pero le saca una lectura positiva. «Esta derrota nos sirve de aprendizaje, porque ese día tuvimos fases buenas pero otras donde no dimos el nivel que requería el partido, como por ejemplo en el gol», recuerda.

Pero Ortiz quiere pensar en el futuro inmediato, en Arzúa. "Jugamos en un campo complicado ante el único rival que nos ganó en la primera vuelta", subraya. ¿Hay ganas de revancha? "Ese día no estuvimos nada bien, fue uno de los primeros partidos que jugamos en Pol, no estábamos adaptados, aunque no es excusa, pero no nos supimos adaptar al partido sabiendo que el Arzúa tiene gente de mucha calidad y es un rival complicado", asegura.

Sobre el encuentro que se espera encontrar, Ortiz cree que no variará mucho de lo que se pudo ver en el encuentro de la primera vuelta. «Ellos juegan normalmente con defensa de cinco, defendiendo en medio campo y buscando robar y salir a las contras», dice. «No creo que ellos luchen por tener la posesión de balón porque se sienten mejor estando resguardados, robando y saliendo, por eso tenemos que estar muy atentos a sus contragolpes», advierte.

No creo que ellos luchen por la posesión de balón, porque se sienten cómodos estando resguardados; tenemos que estar atentos a sus contras

La importancia de cada partido cada vez es mayor porque se acerca la recta final de Liga y el primer clasificado sube directo a la Segunda RFEF y del segundo al quinto juegan un play off. "Todavía quedan muchos puntos en juego en la lucha por ese primer puesto y el play off y puede haber movimientos porque hay partidos con rivales directos, como el nuestro contra el Ourense en miércoles o el propio Ourense contra el Somozas en un par de semanas", concluye.

Posible once del Polvorín: Julen, Torrado, Jesús, Castrín, Luis, Maxi, Fidalgo, Ramos, Lea, Rojo y Xurde.