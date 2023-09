Polivalencia rojiblanca

Contar con un grupo imprevisible en lo táctico y en lo posicional. Un equipo y unos jugadores no acomodados en un sistema y en unos puestos predecibles, que sean sencillos de detectar para un rival que no debe saber a qué atenerse cuando el Lugo sea el rival que esté enfrente. El gran objetivo de Pedro Munitis es configurar un conjunto con una seña de identidad basada en la solidez como colectivo pero que cuente con varias opciones de poder jugar en la Primera RFEF.

El empleo en el último duelo frente a la Ponferradina de la defensa de cinco hombres, frente al 4-4-2 que fue habitual en los tres primeros partidos de la Liga, muestra a un técnico que desea ser intervencionista en el dibujo a emplear sobre el césped en cada partido liguero.

La zaga de cinco no es un sistema novedoso para Munitis, que lo convirtió en habitual en el Sabadell en la 2021-2022 gracias a la polivalencia de alguno de sus futbolistas, como el caso del lateral Óscar Rubio, empleado en ocasiones como tercer central y el encargado de salir con la pelota jugada. En este Lugo ese rol parece estar destinado a Sabit Abdulai.

Para contar con varios dibujos —en el conjunto catalán también empleó un 4-3-3 en ocasiones contadas— es preciso tener futbolistas que puedan desempeñar distintos puestos. La polivalencia, como la demostrada por Sabit para ejercer de mediocentro o defensa central, es clave para que el equipo pueda jugar de distintas formas incluso dentro de un mismo partido.

Ahí surgen nombres como los de Carlos Torrado, empleado ante el Teruel y el Deportivo como lateral derecho y frente a la Ponferradina como centrocampista por delante de Johaneko.

Futbolistas como Jozabed demostraron en el pasado ser capaces de moverse en distintos lugares del campo con diferentes funciones. El de Mairena del Alcor es capaz de ser una referencia en el círculo central para contribuir a la construcción y asimismo ejercer de volante ofensivo para enlazar con la parte de arriba y finalizar con un pase decisivo o un disparo a puerta. Ante la Ponferradina, el andaluz ocupó un puesto más adelantado, casi de segunda punta. Incluso en el Celta llegó a jugar pegado a la banda en alguna ocasión con Berizzo como técnico.

También ha mostrado una capacidad para desempeñar varias posiciones el ofensivo Antoñín, a quien se pudo ver caído al costado izquierdo ante el Fuenlabrada y contra el cuadro berciano, mientras que en otros equipos también jugó como delantero.

Otro jugador que demuestra talento para ejercer en distintos puestos es Nacho Quintana. El propio futbolista admitió que su puesto predilecto es el de mediapunta, aunque ha formado también pegado a la izquierda, siempre con buen rendimiento, trabajo, llegada y asociación. "No me encuentro mal por fuera, quizá no es la posición más cómoda para mi, pero ayudaré en lo que me pidan. Me gusta estar cerca de la portería", declaró.

Similar al de Quintana es el caso de Antonio Aranda, habilidoso en todo el frente de ataque, con capacidad para el desborde por fuera y la finalización cuando juega por dentro, el andaluz muestra predilección por formar como diez, como referencia entre el centro del campo y los delanteros. "Me siento cómodo jugando como diez, pero también en los extremos, me adapto sin problema".

Otra navaja suiza en la ofensiva es Willy Ledesma, quien ha ejercido de segunda punta, pero que puede desempeñarse como referencia arriba para dotar de más movilidad a la delantera, tal y como demostró con gran rendimiento en el Córdoba.

La tarea de Pedro Munitis es exprimir lo máximo que pueda el jugo que ofrece una plantilla que espera ser polivalente en una categoría cerrada y competitiva, donde la capacidad para sorprender al rival puede marcar la diferencia en cada partido y en la temporada.