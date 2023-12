Polémica por las entradas ofrecidas a los visitantes para el Breogán-Obradoiro

El reparto de entradas para los aficionados del Obradoiro que quieran acudir al derbi gallego que enfrentará este sábado (20.45 horas) al Breogán y a los compostelanos sigue trayendo polémica en redes, después de una semana en la que ambos clubes han expuesto su versión de los hechos a través de sendos comunicados.

El Breogán explicaba este miércoles cómo había sido el proceso de venta y los plazos que se habían seguido, y el escrito contaba con un añadido en el que la entidad celeste informaba de por qué no se habían habilitado más entradas para los seguidores obradoiristas:

Desde o CB Breogán aclaramos que, como en pasadas tempadas, negociouse co Obradoiro o intercambio inicial dun número de entradas a precio reducido. Tras un acordo de intercambio de 150 entradas, o club visitante, polas súas circunstancias internas, comunicou a súa lexítima intención de non executar as opcións propostas (de 150 e posteriormente de 60 entradas).

O CB Breogán, tras recibir a comunicación do club visitante, desbloqueou para a venda as entradas que dispuxera inicialmente para o intercambio. Pasadas unhas primeiras horas de venda unha vez aberta a taquilla, con alta demanda, persoal do Obradoiro solicitou 40 entradas a favor das súas peñas, e que foron bloqueadas de novo polo Club en zona conxunta e dentro das posibilidades mínimas que ofrecía o aforo xa coa taquilla aberta.

Fue entonces cuando el Obradoiro respondió al club lucense, aclarando que el Breogán desestimó mantener las 225 entradas del acuerdo alcanzado en la temporada anterior por no disponer "de espacio para llevar a cabo esa posibilidad".

Comunicado oficial Obradoiro CAB



👉 https://t.co/CxbmRZHLSX — OBRADOIRO CAB (@OBRADOIROCAB) December 20, 2023

"El 22 de noviembre, nuestro club realizó una propuesta al CB Breogán para poder desplazar 150 aficionados al próximo partido, el 23 de diciembre, en Lugo, y que éste fuera recíproco para la vuelta en Santiago de Compostela el 23 de marzo. El Obradoiro no obtuvo una respuesta hasta el 11 de diciembre, cuando se nos pregunta ¿dónde enviamos las entradas?. Dado el retraso de la respuesta, se le comenta la dificultad de conseguir venderlas debido a la escasez de tiempo", afirma la entidad compostelana.

Esta última frase generó bastante crítica por parte de algunos usuarios seguidores del Obradoiro, que calificaron como "excusa" el no poder vender 150 asientos en dos semanas.

Q no se vendían esas entradas? Pero estamos de broma? De verdad para eso es mejor que estuvierais callados. En fin.... — MCGRADY78 (@OSKAR7878) December 20, 2023

Veña home, pero se vos compraba eu só as 150. Se esa é a excusa, vaia por dios, se é o que pensades de verdade, peor aínda. Tiña ganas de ir a Lugo a verdade, e non sei quen ten a culpa, pero vamos, a ver se de verdade vemos 40 personas de celeste na volta — Alejandro Rodríguez (@AlexRodriguezB) December 20, 2023

El Obradoiro también quiso recalcar que este año no había ningún acuerdo, sino "una propuesta".

Del mismo modo, ambos clubes incidieron en que las relaciones son buenas y esperan que el partido sea "una fiesta".