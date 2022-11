El podio de Toto Ramos

El piloto lucense José Antonio Toto Ramos (43 años) presume de su tercera posición en el campeonato de España de rallys de todoterreno que se ha disputado a lo largo de este año y cuyo calendario estipulaba siete carreras, aunque la última, en Sevilla, se suspendió por un problema en el sistema de comunicaciones. "Mi copiloto, Dani Mesa, y yo estamos muy satisfechos. Lideramos el campeonato hasta la tercera carrera pero estoy contentísimo porque competimos contra coches muy superiores", comenta.

El Nacional de rallys de todoterreno es una competición en la que participan vehículos "muy similares a los que compiten en el Dakar", explica Toto Ramos. "Son coches punteros y, de hecho, tienen la misma preparación", añade. Tal es el nivel del campeonato que hay carreras que puntúan para el Europeo y para el Mundial "y por eso vienen pilotos importantes a las carreras españolas".

Tras ganar la primera carrera y quedar segundo en la siguiente, Ramos y Mesa no pudieron completar dos de las cuatro restantes por culpa de una avería en el sistema de frenos. "Una bomba que se puso nueva y vino defectuosa nos obligó a abandonar dos carreras", recuerda. Es más, Ramos tuvo la segunda plaza de la general en su mano en la última prueba, pero por motivos de seguridad decidió abandonar y conformarse con la tercera posición. "Me jugaba mucho y no quise arriesgar. Preferí ser conservador en tema mecánico para no tener un accidente porque existía ese riesgo", explica.

Pese a los posibles incidentes, la suya es una disciplina en la que "disfruta" corriendo, reconoce. "Corremos mucho tiempo, hacemos tramos de más de 200 kilómetros en los que conducimos durante más de dos horas a una media de 90 ó 100 kilómetros por hora", explica. "Son terrenos de todo tipo: pistas, monte, asfalto... hay que ser muy versátil, porque hay zonas en las que no pasas de 20 kilómetros por hora y luego saltas a otras de 170", cuenta.

Su objetivo ahora mismo es conseguir la mitad del presupuesto que necesita para poder participar en 2023 en este mismo campeonato. La otra mitad, dice, la aportará su principal patrocinador a lo largo de estos años, Desguaces Sidegal. "La idea es hacerlo con el mismo coche o con uno superior. El objetivo es mejorar, sabemos que somos rápidos y tuvimos opciones de ganar el campeonato", asegura.

Un reto que no le impide apartar la vista de su verdadero sueño, participar algún día en el Dakar, del que su amigo Diego Vallejo le cuenta maravillas. "Es difícil, pero no imposible. Creo que tenemos ritmo y que sería una experiencia única". Gasolina tiene para rato.