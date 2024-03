La poderosa llamada de África

África llama a los intrépidos; aquellos que son capaces de embarcarse en una aventura singular por el desierto sin más ayuda que la de su compañero y el liviano equipaje que soportan sus vehículos históricos. Como los dúos formados por Carlos Somoza y Alberto Rodríguez, y Martín Trabado y Rubén Cansino, que emprendieron el pasado 1 de marzo el Panda Raid 2024.

Se trata de cita todoterrerno que discurrió sobre un escarpado trazado de 2.800 kilómetros de longitud y que atraviesa el desierto de Merzouga (Marruecos) de norte a sur para finalizar en la costa de Tánger después de siete etapas que transitan sobre arena y rocas, que partía del Lago Mohamed y concluyó el pasado día 7.

La prueba 4x4, exclusiva para Fiat Panda o Seat Marbella de ediciones anteriores al año 2005, reunió a más de 400 vehículos.

Los lucenses que tomaron parte en la Panda Raid 2024. EP

Alberto Rodríguez era el único de los cuatro expedicionarios lucenses con experiencia previa en esta prueba. Fue la cuarta ocasión tras hacerlo en las ediciones de 2013, 2014 y 2019. Su labor como copiloto y experto en navegación resultó imprescindible para que la pareja deportiva que forma junto a Carlos Somoza consiguiese acabar en un destacado puesto 70º, como explica su compañero al volante.

"En la quinta etapa tuvimos que salir de terceros entre más de 400 coches. Era una etapa sobre dunas, entre las cuales es muy fácil perderse. Los dos coches que salían antes tuvieron problemas mecánicos y fuimos nosotros los encargados de abrir pista", matiza Somoza, que advierte de la importancia de orientarse correctamente cuando la organización solo les facilita unas coordenadas localizadas en el GPS. "Fue una responsabilidad, pero nos lo pasamos muy bien", cuenta el piloto lucense.

La mecánica de su vehículo, un Fiat Panda de 1990 edición Val D'Isere, dio la talla durante la carrera. Solo tuvo problemas con la trasmisión del cambio en alguna etapa, "pero lo solventamos con unas bridas", reconoce entre risas Carlos Somoza.

Un último susto en forma de pinchazo localizado a únicamente un kilómetro de la meta en Tánger fue la enésima prueba de fuego que tuvieron que soportar este tándem de aventureros. "Seguimos hasta meta sin problemas, era un distancia muy corta".

Para Martín Trabado y Rubén Cansino su debut era una prueba de fuego; tanto para su Seat Marbella, de 1989, cuya velocidad máxima es de 80 kilómetros hora, como para sus propios físicos, poco habituados a soportar temperaturas extremas en condiciones de soledad.

"Durante las etapas, que duraban de media unas 12 horas, había 40 grados, mientras que por la noche en las tiendas de campaña la temperatura bajaba hasta los -2", explica Martín Trabado.

La dureza de la prueba subía enteros con la llegada de las tormentas de arena, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, que hacía "que la arena se clavase como cuchillos en las piernas", recuerda el piloto lucense.

Pese a cruzar la línea de meta y contar con una mecánica fiable, este dúo fue descalificado en la etapa sexta y última, ya que obligados por una tormenta de arena tuvieron que abordar la carretera hacia el campamento fuera de varios puntos de control, un paso obligatorio para los inscritos.

"Ahora mismo creo que no repetiría el raid"

Martín Trabado llegó a Lugo entusiasmado por la experiencia vivida en el desierto marroquí, donde el compañerismo entre los participantes y la excelente organización fueron los puntos destacados por el lucense. Dos factores significativos que no aseguran su regreso al Panda Raid.

"Ahora mismo no tengo ganas de repetir. Me llegó por una temporada. Es muy duro, son etapas de 300 kilómetros por camino interminables de piedras, pero no cambio la experiencia por nada", dice.