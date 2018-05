El Vilalbés vivirá un play off entre conocidos

La fortuna o la casualidad ha querido que en el sorteo de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División B el Rácing Vilalbés quedara emparejado con el Atlético Pulpileño, de Pulpí (Almería), con el que, a pesar de estar separados por más de mil kilómetros, tiene un nexo en común: el defensa Bruno Caballero.

El futbolista de origen argentino, y hermano del exjugador del CD Lugo Pablo Caballero, hoy en el Almería, tuvo una breve experiencia con el club rojiverde la pasada temporada, cuando llegó como refuerzo en el mercado de invierno. Corta, pero intensa, a juzgar por las palabras que dedica a su equipo anterior. "Estoy deseando ver a gente buena que me abrió la puerta y me acogió con los brazos abiertos", aseguró Bruno, que en cuanto supo el resultado del torneo no dudó en expresar su satisfacción en Twitter con un "Qué lindo es el fútbol". El reencuentro será el domingo en A Magdalena a partir de las 17.00 horas.

En cuanto al emparejamiento, reconoció que no había pensado en la posibilidad de reencontrarse con el Rácing Vilalbés. "En la última jornada estábamos segundos y esperábamos a un cuarto clasificado, pero al perder fuimos terceros y ahí ya vi que estaba el Vilalbés y pensé "no vaya a ser la cosa que nos toque" y así fue. Es un viaje largo, pero estoy contento por volver a ver a la gente de allí", explicó.

Conocedor de los entresijos de ambas plantillas, Bruno Caballero, que disputó 31 partidos y fue titular en 28 con el equipo almeriense, apunta a que son "equipos parecidos, fuertes como locales". Así, prevé una eliminatoria muy igualada que "se va a definir por detalles". "El que logre marcar la diferencia como visitante tendrá mucho ganado", aseguró.

Tras una temporada un poco atípica por parte del Atlético Pulpileño -hubo cambio de entrenador tras las primeras jornadas-, dio la sorpresa al acceder a los puestos altos y conseguir mantenerse en ellos. "Aquí la gente está súper ilusionada. Es algo histórico para el equipo. Tanto el Pulpileño como el Vilalbés hicieron una gran temporada. El Vilalbés ya la hizo buena el año pasado, cuando nos quedamos fuera del play off por un punto y nos dejó un sabor amargo", recordó.