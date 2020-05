El Burela FSF ve "muchas dudas" en torno al play off por el título de Liga

El Pescados Rubén FSF está preparado para volver a los entrenamientos de cara al play off por el título de la Primera División femenina, pero la gran cantidad de dudas, más que certezas, hacen que por el momento la escuadra de Julio Delgado permanezca a la espera de ver cómo vayan evolucionando los acontecimientos y de que se resuelvan las incógnitas.

La escuadra burelesa conoce ya oficialmente los planes de la Real Federación Española de Fútbol de jugar un play off exprés para decidir el título, aunque todavía no tiene ni rival, ni fecha ni escenario para la competición. Lo que sí está ya finiquitada oficialmente es la competición regular, con las burelesas ocupando la segunda plaza, a 7 puntos del Futsi Atlético y con el Ourense, tercero, como rival más que posible.

El entrenador del conjunto mariñano, Julio Delgado, reconoce que la situación dista de ser muy clara y que los entrenamientos darán comienzo cuando las fechas del torneo sean oficiales. "Hay peticiones y propuestas encima de la mesa, pero nada es oficial; nosotros estamos teniendo reuniones casi diarias en el club para estar preparados cuando se dé luz verde, pero a día de hoy hay pocas cosas que estén claras, más allá de la intención de disputar el play off. En principio parece ser que se están barajando como posibles fechas el 9 y el 11 de julio, aunque también se habla de ponerse de acuerdo los cuatro clubes que estamos implicados. Al estar en fases diferentes de la desescalada según la comunidad autónoma en la que vivas pues también puede generar controversia", afirmó el preparador salmantino del Pescados Rubén FSF, refiriéndose a las diferencias entre Galicia y Madrid.

El hecho de que el play off se dispute en verano también puede obligar a algunos clubes a volver a negociar con las jugadoras que terminen contrato antes de esa fecha. "Nosotros tenemos que pensar en prepararnos para el play off si es que se puede disputar y en lo que respecta al resto de las cosas serán los clubes los que tomen las decisiones oportunas y resuelvan los temas contractuales con las jugadoras, aunque sí es verdad que la cuestión de la resolución de los contratos puede ser un problema para algunos", dijo.

Lo que sí deja claro Julio Delgado es su ilusión por pelear por el título de Liga, toda vez que esta temporada ya no podrá hacerlo por la Copa de la Reina, postergada para la campaña 2020-21 y tampoco por la Copa Xunta, que está anulada. "Cuando todo se paró por el coronavirus estábamos en una situación privilegiada para pelaer por los tres títulos después de haber ganado ya la Supercopa. En la Liga estábamos segundas y clasificadas para el play off y tanto en la Copa de la Reina como en la Copa Xunta clasificadas parala fase final. Como entrenador del Pescados Rubén tengo la sensacíon de haber perdido una gran oportunidad y me gustaría al menos optar al título de la Liga", dijo

Cuestión mental

A Delgado le gustaría que se resolvieran cuanto antes las dudas para poder preparar el play off con garantías, aunque tiene muy claro que no hará una pretemporada, ni mucho menos. "Los entrenamientos después de un parón tan pronunciado y otro que vendrá después,tienen que ir encaminados más a una cuestión mental que física, aunque también habrá que minimizar el riesgo de lesiones en lo posible", señala el técnico, que cree que si finalmente se juega el play off el campeón merecerá todo el respeto. "Somos los cuatro equipos que íbamos a disputar el play off en caso de que acabase la Liga porque el Poio estaba a diez puntos. Creo que el que gane lo hará con todo merecimiento", dijo.