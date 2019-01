Plantilla a punto

El mercado de llegadas parece acabado en el Lugo, salvo sorpresa de última hora. Con las seis incorporaciones realizadas hasta el momento -Gerard Valentín, Menosse, Lebedenko, Tete Morente, Toni Martínez y Manu Barreiro- el conjunto rojiblanco parece haber completado una plantilla solo pendiente de las salidas. En este sentido, la posible venta de Ramón Azeez y el futuro de Aburjania podrían unir sus destinos en la posición de mediocentro.

El jugador nigeriano negoció este miércoles su marcha al Granada, un club que todavía no había llegado a un acuerdo con un Lugo que, en palabras de su director deportivo, Emilio Viqueira, no desea desprenderse del futbolista.

"No queremos desprendernos de ningún futbolista importante. Ramón (Azeez) lleva jugando 10 o 12 partidos seguidos. Es un futbolista importante. Nos hicieron (el Granada) una oferta pero no creo que esté a la altura de que nosotros queremos ni lo que quiere el club. Ramón es un futbolista importante y, a día de hoy, es casi imposible. Por parte de la dirección deportiva no sería bueno que se fuera", declaró Viqueira.

Desde Granada se indica que ni el conjunto nazarí ni el Lugo llegaron a un acuerdo porque las pretensiones económicas del club que preside Tino Saqués son mayores de la oferta andaluza. Sin embargo, desde el entorno del club de Los Cármenes se destaca que podría haber cláusulas de salida en el contrato de Azeez que permitirían afrontar el traspaso en términos muy favorables.

El mediocentro africano pedía una cantidad alta al conjunto granadino, mientras que el actual líder de Segunda trataba de atraer a Azeez con un proyecto deportivo de aspirante a Primera División y más años de contrato, por lo que las posturas se habían acercado a última hora de este miércoles.

En caso de que finalmente se produzca la venta del nigeriano, el Lugo no se plantearía acudir al mercado y retendría al georgiano Giorgi Aburjania, que se encuentra a un paso del Córdoba, con el que ya tiene un acuerdo. Además, ni el Lugo ni el Sevilla -propietario del jugador y que lo tiene cedido en el club lucense- pondrían objeciones a su nuevo destino si Azeez se queda.

"A día de hoy en esa posición estamos cinco. Es verdad que Ramón es un futbolista específico, como lo es Seoane, y por eso no queremos que se vaya. Hablé con el presidente y llegamos a la conclusión de que ahora el equipo está bien, somos muy competitivos en todos los puestos, la segunda vuelta de la categoría es muy complicada y queremos seguir así", dijo Viqueira. "Alguno (Aburjania) no está jugando mucho y el chaval quiere jugar. Es una posibilidad de si puede o no salir. Más allá no haremos nada a no ser que venga algo muy especial, que a día de hoy no lo tenemos", añadió.

Sobre las llegadas, Viqueira aseguró que «será complicado» que se produzcan. El compostelano dejó caer que no habrá un nuevo lateral izquierdo: "Creo que Orest (Lebedenko) se tiene que adaptar y creo que es un chico que nos va a dar. Estamos con el tema de Luis (Ruiz), que la semana que viene se incorporará al grupo. Campabadal también puede jugar en esa posición y así podemos tirar por ahí".

"A día de hoy tenemos 25 fichas cubiertas. Esa es la realidad. Esperamos que cuanto antes se pueda adaptar Orest y el problema era que Luis (Ruiz) tenía una dolencia que lleva un mes fuera. Esa era la incertidumbre que teníamos y los médicos nos dijeron que la semana que viene está para entrenarse", finalizó Viqueira.