Recibiu bastantes críticas con toda a situación dos asentos do Pazo.

Calquera cargo público ten que estar aberto ás criticas. Unhas veces teñen máis fundamento, outras menos. Moitas veces é difícil trasladar os prazos das administracións á cidadanía, pero tratamos de facelo o máis axil posible. Chaman a atención aquelas críticas que son incorreccións ou falsedades: fálase da iluminación nas redes sociais e vai xa para unha tempada enteira que o Pazo ten luces LED na pista. Nós estamos para as inversións no Pazo, que están ahí, adxudicadas no DOG, que é onde se cumpren as promesas e as temos cumpridas. É verdade que a obra dos novos asentos (un total de 2.000) vai lenta nos suministros, de feito no Pazo podían ter empezadas as obras, pero fixemos un planning de traballo coa empresa para que en todos os partidos haxa un 100% de aforo.

A idea da Deputación é executar a obra por fases?

A empresa podería ter empezada a obra, qué é de carpintería, porque é retirar o taboleiro nunhas zonas, pero acordamos que non se fixera ata que cheguen os asentos para que se execute por fases entre os partidos. Tamén para que dea tempo a substituir os taboleiros que se retiran e estén listos para os seguintes encontros. Por eso non comezou a obra. Para a propia empresa foi comprensible, aínda que para eles era máis fácil executala da outra forma, pero entenden que é o Pazo e tiveron toda a disposición. É algo que quizá retrasa uns días a finalización da obra, pero que fará que o Pazo teña 100% de aforo garantizado en todas as datas. Creímos que iso era mellor que adiantar as obras e que houbera partidos con asentos sen poder ser utilizados.

Que empresa é a que leva a cabo as obras? Comentan en redes que non ten experiencia. A empresa é de Sarria, non?

Sí, é una empresa de Sarria e foi a única disposta a facer o traballo. Licitouse unha vez e quedou deserta, aínda que eles presentáronse, pero sen toda a documentación necesaria. Volvímolo a licitar e foi a única que se presentou. O que din os técnicos é que hai moi poucas empresas dispostas a facer este tipo de traballos de carpintería. Se fora unha mera instalación de asentos seguramente se houberan presentado máis, pero como tamén hai traballo de carpintería, as gradas son antigas, etc, etc... ao final a única empresa que se decidiu é unha empresa de carpintería de Sarria, con pouca experiencia en recintos deportivos, sí, pero que traballou en obras da Deputación e en obras públicas. É unha empresa pequena ou mediana, pero con todas as garantías que esixe a Administración Pública.

A obra arrinca a comezos de outubro?

Como moito. Dependerá un pouco do calendario e o tempo que teñan para traballar. Nas primeiras semanas hai bastantes partidos no Pazo pero é a previsión. Non podemos dar datas exactas, porque as obras sabemos como son, pero non é unha obra complexa en canto esté todo o material.

Vaise reunir cos clubes que adestran no Anexo para falar da situación das obras no recinto?

Quero explicarlles aos clubes o que se fixo e o que está en execución. Deuse solución ao problema constructivo do Anexo desde que se fixo. En caso de tormentas a auga se acumulaba nos canalóns e entraba dentro do recinto. Para iso melloramos os canalóns e fixemos un sistema para, por si fallan, que desaugue para fóra, un aliviadero por chamalo dalgunha forma. Retiramos un terraplén que daba contra o muro e a obra está rematada case ao 100%. Falta tamén rematar os aliviaderos e embellecelos.

Como vai o tema do parqué do Anexo? Foi un dos temas máis falados o ano pasado...

Calfensa está executando a obra e estamos pendentes de que chegue o parqué, que vai ser tope de gama, da firma Mondo, á altura dos mellores do mundo, non hai mellor marca no mundo. O Anexo pedía inversións e vai quedar francamente mellorado. Ademais, se cambiou as luminarias por LED, con servicios propios. ¿Fochancas? Hai unha tapa de alcantarilla que está baixa e unha rotura de auga que se vai tapar. Ao longo prazo se fará unha obra integral na rúa e nos aparcadoiros do Pazo, pero vai levar tempo. Estamos facendo o proxecto e temos que atopar tempo para facela, ademais de financiamento. Imos a tapar as fochancas, que non afectan tanto no día a día no Pazo, pero evidentemente hai que tapalas porque dan mala imaxe.

No horizonte está tamén a cuberta do Pazo?

Sí, pasaron os anos por ela e falla por algúns sitios. Calquera pode entender que renovala é unha obra importante e hai que planificala para que non afecte ao deportivo. O que imos facer agora é probar con ‘parches’, no bo sentido, para que aguante mentres non se fai a renovación, que estamos estudando cos técnicos se poñer unha por enriba da actual ou levantala enteira.