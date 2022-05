Ya es oficial. Los tres capitanes del CD Lugo, Carlos Pita, Fernando Seoane e Iriome González, no formarán parte de la plantilla de la próxima temporada. El club lo confirmó este lunes y anunció una gran despedida para los tres mitos rojiblancos en el partido del próximo sábado a las 18.15 horas en el Ángel Carro ante el Málaga.

"El club convoca a todos sus abonados y aficionados al último partido de competición, frente al Málaga CF, para dar merecido homenaje a los tres capitanes al término del mismo, en un acto en el que queremos contar con todos los miembros de la familia albivermella", explicó el Lugo en un comunicado.

Las peñas ya expresaron en los últimos días su deseo de que los tres continúen ligados al club. Fernando Seoane lleva en el Lugo de forma ininterrumpida desde la temporada 2012-2013, aunque ya había estado un curso antes, el 2009-2010. Pita aterrizó en el Ángel Carro en la temporada 2010-2011 y fue uno de los héroes del ascenso a Segunda. Iriome se incorporó al club en la 2014-2015.

Una trayectoria de época siempre tiene comienzo y final. Las mejores historias concluyen con un punto y aparte que, en este caso, llegará en el último partido de competición.

El próximo sábado, nuestros tres capitanes, Carlos Pita, Fernando Seoane, e Iriome González, se despiden del Anxo Carro como jugadores del CD Lugo. Un momento histórico, tras muchas temporadas, muchos partidos, muchos momentos, y mucho orgullo derramado por esta camiseta, que queremos compartir con todos los albivermellos y lucenses que quieran despedirse de nuestras leyendas sobre el césped.

Es por ello, que el club convoca a todos sus abonados y aficionados al último partido de competición, frente al Málaga CF, para dar merecido homenaje a los tres capitanes al término del mismo, en un acto en el que queremos contar con todos los miembros de la familia albivermella.

Para la cita, el club pone en marcha una promoción especial, de dos entradas por un precio único de 5 euros, para todas las zonas del estadio, tanto para abonados, como no abonados, a la venta desde esta misma tarde.

La venta física dará comienzo hoy lunes 23 de mayo. La misma se encontrará disponible en el horario habitual de atención al público en taquillas del estadio (L a V, de 9 a 13:15, y de 16:30 a 20 h) y en nuestra tienda oficial CDLU Store (L a V, de 10:30 a 14, y de 16:30 a 20 h). En cuanto a la venta online, a partir de mañana estará operativa en nuestra taquilla virtual. El día de partido, las taquillas abrirán desde las 16:45 h. hasta la hora de comienzo.

Como es habitual, nuestros abonados podrán acceder al partido mostrando su carnet de abonado, junto con su documento de identificación.

¡No puedes perderte este día histórico! ¡Te esperamos!

