El piragüismo gallego cuenta con un programa de entrenamiento 'on line'

Apartado de su elemento natural, desterrado de aquello que lo define como deportista, cada piragüista lucense y gallego vive días extraños, boqueando en un confinamiento al que resistir desde el salón de su casa. Sin pala que hundir en el agua, sin piragua que mover en una competición, sin opción de regresar al mar o al río hasta que el Covid-19 sea un mal recuerdo, los palistas se ven obligados a trabajar en sus domicilios, con el ergómetro como única herramienta para mantener a raya el mono de deporte. Para que todo sea más llevadero, la Federación Galega de Piragüismo (Fegapi) puso en marcha un programa de entrenamientos on line a través del programa Zoom para que cada jornada sea un evento colectivo.

Esa iniciativa se puso en marcha desde Lugo y fue un éxito desde el principio. A estas jornadas de entrenamientos colectivos se sumaron palistas del resto de España e incluso del extranjero, lo que aumenta la calidad de las sesiones de trabajo.

"Cuando se supo que se suspenderían los Juegos de Tokio creamos un proyecto piloto en Lugo para ver cómo podía ser el tema de entrenar con el ergómetro de forma on line, por Zoom, y vimos que en dos o tres días funcionó muy bien y lo hicimos extensible a toda Galicia, toda España e incluso ahora tenemos sudafricanos, ingleses, franceses... Se están conectando de todas las partes del mundo", cuenta el director deportivo de la Fegapi, Pablo Saavedra.

Hacemos trabajo con el ergómetro y también complementario

Con estas sesiones, la Federación pretende que sus deportistas mantengan la forma lo mejor posible y que se pueda entrenar de una forma lúdica y colectiva. "Más que la parte de mejorar fisiológicamente es el hecho de entrenar en grupo, de socializar, de trabajar con gente que conoces y que está en la misma situación que tú para coincidir sobre las doce de la mañana y entrenar durante una hora y cuarto. Está coordinado por los entrenadores del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) y quien ejecuta el entrenamiento es Quico Vega, el técnico que tenemos en Lugo. Está teniendo mucha aceptación", añade Pablo.

"Hacemos trabajo con el ergómetro y también complementario. Intentamos hacer el gesto técnico de la mejor forma posible. De hecho, los cinco técnicos del CGTD ven cómo se ejecuta el entrenamiento y, como el zoom tiene un chat privado, van haciendo correcciones individualmente a todos los deportistas. Lo bueno que tiene es que dirigen los cinco técnicos porque cada uno corrige a todo el grupo. Esto permite un feed back muy bueno para intentar cambiar las cosas que haces mal. Luego también se crea un diálogo y, al terminar la sesión, si alguien pregunta, se le explica lo que necesite", añade.

Además, por las tardes se programaron unas sesiones más orientadas a la base. "A las cuatro de la tarde tenemos otro programa. Aunque es más para niños, también hay gente mayor. Este es un trabajo de acondicionamiento físico. Al final acaban entrenando los padres con los hijos, en una misma casa se juntan tres a la vez... tienen una hora y media de trabajo que permite que se junten muchas personas y se entrene de forma mucho más amena", apunta.

Tenemos especialistas de todo tipo, como médicos, psicólogos, preparadores físicos o entrenadores de equipos colectivos

"Las sesiones de las tardes son más genéricas. Tenemos varios circuitos de ejercicios. El calentamiento y la movilidad articular son los que hacemos en el CGTD y los ejercicios son los que hacemos a principio de temporada. Tenemos marcados cinco tipos de sesiones cada día y la única diferencia es que lo hacemos sin las pesas o las máquinas. Cada uno va a su nivel porque hay gente de todas las edades", declara.

Además, desde la Fegapi se llevan a cabo una serie de charlas a través de su canal de YouTube con distintos profesionales de varios ámbitos y deportes para intercambiar pensamientos y opiniones sobre cómo afrontar la actual situación. "Esta es la primera vez que estamos en una situación como esta y por eso en estas jornadas tenemos especialistas de todo tipo, desde médicos, psicólogos, preparadores físicos, entrenadores de equipos colectivos, el Celta hizo dos ponencias con el preparador físico del primer equipo y el director de la cantera, la directora de RST y la psicóloga de la cantera del Real Madrid... y cada uno dio su visión", indicó Saavedra.

"Lo que buscábamos con todo esto era buscar una explicación y conceptualizar un poco lo que estaba sucediendo desde todos los ámbitos. La Federación está intentando hacer un plan a 24 meses para poder ponernos a funcionar de forma segura en el momento en que nos dejen y lo estamos gestionando, por eso lo que necesitamos es tener información desde diferentes ámbitos", valoró sobre estas charlas, de las que este lunes (18.30 horas) será protagonista la regatista Támara Echegoyen.

No podría decir si va a haber competiciones este verano. Yo, a título personal, no soy muy optimista

El actual director deportivo de la Fegapi se mostró pesimista sobre una posible vuelta a la competición este mismo verano, con lo que, de cumplirse sus predicciones, todas las pruebas programadas en Lugo en los próximos meses estarían aplazadas sine die.

"No podría decir si va a haber competiciones este verano. Yo, a título personal, no soy muy optimista. No creo que haya competiciones y, si hay alguna, será en septiembre, aunque no creo que lo importante ahora mismo sea eso. Primero tenemos que reanudar la vida normal de las personas y que puedan hacer práctica deportiva, lo que implicará que pueda salir con sus piraguas y sus canoas. ¿Si habrá competición o no? No lo sé, porque no dependemos solo de nosotros. No creo que se reanude en el corto plazo", profetizó Pabo Saavedra.

"Lo más importante ahora mismo es que la gente pueda competir segura. Si tenemos un buen plan, cumplimos con todo lo que nos va a pedir Sanidad y vamos un poco más allá creo que nos lo podemos plantear. Tenemos que ver cómo evolucionan las cosas, aunque si no hay hoteles, restaurantes o transporte va a ser difícil movilizar a la gente para ir a competir en un Campeonato de España o incluso a un Gallego2, indicó el director deportivo.

Los clubes no pueden morir y tendrá que haber ayudas específicas para ellos. Esto es una situación también de la administración pública

Saavedra asegura que, de volver a la competición, no se hará de la misma manera que antes. "Igual podemos empezar a competir, pero no creo que podamos hacerlo con el mismo formato como hasta ahora, al menos estos primeros meses. Las primeras competiciones no van a ser como estábamos acostumbrados. Vamos preparando estrategias, pero ahora mismo no hay un plan para el deporte, al menos Sanidad no lo ha dado".

"En nuestro deporte, probablemente el que lo tenga más fácil para poder competir sea en eslalon. Si te dejan practicar y tienes un protocolo correcto para poder hacerlo lo tendrán más fácil porque lo hacen en tandas individuales", recalcó Pablo Saavedra.

Sobre el futuro del piragüismo aseveró que: "los clubes no pueden morir. Me parece muy bien que el deporte esté pendiente de la élite, pero es el 0,1% de las licencias. Los clubes no pueden morir y tendrá que haber ayudas específicas para ellos. Esto es una situación también de la administración pública. Lo que no podemos permitir es que se mueran los clubes, porque estarías impidiendo que una ciudad o un pueblo deje de tener piragüismo".