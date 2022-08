El Pescados Rubén y El Progreso renuevan su convenio de colaboración

Una temporada más el Pescados Rubén Burela FS y El Progreso unen sus fuerzas para promocionar el fútbol sala en general y para que desde el diario se continúe dando visibilidad al trabajo que realiza el club burelés en particular a través de un vínculo de colaboración entre ambas entidades que se viene prolongando ya durante los últimos cinco años.

La presidenta del grupo periodístico, Blanca García Montenegro, y el presidente del club burelés, Manuel Blanco, sellaron la renovación del pacto, ininterrumpido desde el 2018, y con el deseo expreso de ambos dirigentes de seguir prorrogándolo durante muchos años más. La firma del convenio tuvo lugar en la sede de El Progreso A Mariña, en Burela.

El diario ha sido testigo en los últimos años de la constante evolución del Pescados Rubén Burela FS, especialmente de su equipo femenino, nombrado como el mejor del mundo en las dos últimas temporadas.

La presidenta de El Progreso, Blanca García Montenegro, destacó la firmeza del convenio y felicitó al club burelés por todos los éxitos conseguidos, sobre todo por las Guerreiras, que siguen siendo una referencia absoluta en el fútbol sala mundial. "Cada año venimos aquí y seguimos hablando de todo lo que consigue el Pescados Rubén femenino, hace que parezca fácil, pero tiene un mérito enorme", algo con lo que coincidió el dirigente.

"É verdade que este ano escapouse algún título, pero fixemos algo que non fixera ningún club antes, que foi ganar de xeito ininterrumpido. Ademais, este ano acadamos a primeira Champions da historia do fútbol sala feminino, un logro que nos parece moi significativo. Creo que o o máis meritorio é que somos un club profesional nunha liga que non o é. Pagamos a seguridade social das xogadoras, entre outras cousas".

Para García Montenegro, el pescados Rubén FS "es un orgullo para Burela, A Mariña y toda la provincia" y no solo a nivel deportivo, sino social. "Tiene mucho mérito recibir la medalla Castelao. Demuestra que además de cosechar éxitos deportivos, también es un club que se preocupa por cuestiones sociales. Es la mayor distinción que se puede recibir en Galicia".

Manuel Blanco agradeció a El Progreso toda la colaboración y la cobertura que hace de sus equipos, ya que cree que es muy importante para el club que se dé a conocer todo el trabajo que se está haciendo. "Cada ano resulta máis complicado competir a nivel económico, está claro que necesitamos visibilidade para que a situación económica poida mellorar" aseguró.