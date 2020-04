El Pescados Rubén FSF podría dejar de ganar tres títulos si se cierra la temporada

El ambicioso proyecto del Pescados Rubén FSF para la temporada 2019-20 comenzó de la mejor manera posible, conquistando el primer título nacional en juego en la temporada, la Supercopa,pero su final es más incierto en cuanto a los otros tres títulos a los que aspira todavía: La Liga de Primera División, la Copa de la Reina y la Copa Xunta. Y no es por su culpa, ya que el conjunto mariñano estaría en disposición de optar a la triple corona, aunque la situación generada por la pandemia del Covid-19 pone en entredicho el cierre de las tres competiciones, y es posible que finalmente no se pueda concluir alguna o ninguna de las tres.

El cuadro burelés llegó al parón provocado por el estado de alarma, el 16 de marzo, en la segunda posición de la Liga, a 7 puntos del líder, Futsi Atlético, al que todavía debía visitar y con una solvente ventaja respecto al tercero, Ourense, que además era su siguiente encuentro en el calendario del torneo, a falta de 7 jornadas para la conclusión.

Según la previsión de la RFEF para las competiciones no profesionales, que podría estar encaminada a la disputa de un play off express para decidir el título de Liga, el cuadro burelés se vería las caras en las semifinales del campeonato con el tercer clasificado,Ourense, mientras que el Futsi y el Alcorcón disputarían un duelo madrileño por el otro puesto de semifinalista. A este respecto, Julio Delgado, entrenador del cuadro burelés, no ve ningún cambio sustancial respecto a la resolución inicial prevista para determinar el campeón. "Creo que los 4 equipos que disputaríamos el play off seríamos los mismos en caso de que se jugasen las 7 jornadas que faltan y, posiblemente también, en las mismas posiciones. Si acaso podría variar el orden del Ourense y el Alcorcón porque aunque nosotras ganásemos en Madrid al Futsi veo difícil que pudiésemos recuperar toda la distancia que nos llevan" dijo.

El conjunto naranja conquistó ya la única competición oficial disputada, la Supercopa

El técnico también se manifestó respecto al déficit de entrenamiento con el que se afrontaría el play off, señalando que "es algo que no me preocupa en exceso porque todos los equipos estamos en la misma situación; confío plenamente en mis jugadoras y sé que están llevando a cabo el plan de trabajo físico que se les pide desde el club", señaló.

Otro de los grandes objetivos de la escuadra burelesa era el de revalidar el título de la Copa de la Reina. Tras el nuevo formato, esta competición debía resolverse en una sola sede entre los cuatro equipos que están clasificados: Pescados Rubén, Poio, Alcorcón y Universidad de Alicante.Las fechas iniciales para este torneo serían en mayo, al mismo tiempo que la fase final de la Copa masculina, lo que hace pensar que todo dependerá si se encuentra una fecha más adelante que permita la celebración del evento, aunque sea a puerta cerrada. "Imagino que se hará lo posible porque se dispute, la ausencia del Futsi, ya eliminado, nos pone en una situación privilegiada para defender el título, aunque en este tipo de eliminatorias nunca hay favoritos", apuntó Delgado.

corona autonómica.

COPA XUNTA. Por último, el título gallego por antonomasia, la Copa Xunta, también está todavía pendiente de resolución, siendo el Pescados Rubén FSF, actual campeón, uno de los 4 equipos clasificados para las semifinales, junto al Envialia Ourense, Poio y Viaxes Amarelle.

Mayo también era el mes designado para el cierre de esta competición que parece más complicado que llegue a jugarse.

Pese a que la suspensión de la temporada perjudicaría a nivel deportivo al equipo femenino del Pescados Rubén. Manuel Blanco, presidente del club, deja bien claro que "nós asumiremos calquera decisión que tomen a federación española e a galega. O ideal sería que se tomase canto antes para saber se hai que poñerse a traballar pensando xa na vindeira tempada", manifestó.