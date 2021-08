El Pescados Rubén FS renueva para su portería al joven Bruno

El joven meta canterano Bruno García (Burela, 2001) se apunta también al proyecto del Pescados Rubén Burela FSF para la temporada 2021-22. Bruno firma su primer contrato profesional y es el segundo meta confirmado para defender las redes naranjas en Primera División, junto al internacional polaco Michal Kaluza.

Con Bruno serán seis los jugadores salidos de la cantera burelesa los que formarán parte del entramando naranja, junto a Iago Míguez, Renato, Pitero, Nito y Renatinho.

Tras cambiar el chip y dar el salto definitivo al fútbol sala profesional la pasada temporada, a Bruno García le espera ahora un año de mucho aprendizaje, pero está muy ilusionado y asume el reto.

"Ha sido un año complicado, con unos primeros meses difíciles física y mentalmente; fue un cambio muy grande, coincidiendo además con la salida del confinamiento. Ya había tenido la oportunidad de compartir vestuario siendo juvenil, pero hubo un gran salto de exigencia y profesionalidad en el que todos los compañeros me ayudaron mucho, sobre todo Edu y Michal y los jugadores que también crecieron en la base del club. Desde mediados de temporada ya me encontré mucho más cómodo, integrado en la dinámica de equipo sénior, así que creo que empiezo bien, con ganas para seguir creciendo y superarme día a día", confesaba el 19 mariñano.

Bruno es consciente de que solo a base de trabajo y sacrificio podrá seguir creciendo como jugador y hacerse un hueco en la élite. "Me tocó una gran generación en la estructura de base, tuve muchísimo apoyo en mi equipo de juveniles. Primera División se ve como un horizonte muy lejano, pero tuve la fortuna de poder ir entrando poco a poco en los entrenamientos del primer equipo desde juvenil de primer año. Con trabajo y sacrificio puede conseguirse" aseguraba la Xoia Laranxa.