0-3. El Pescados Rubén Burela FS encaja ante el Inter Movistar su primera derrota

El Pescados Rubén Burela FS no pudo mantener su inmaculado arranque de la temporada de Primera División al caer frente a un Inter Movistar más fresco y atinado en los metros finales. La escuadra mariñano echó de menos a tres de sus puntales: Edu, Matamoros y Javi Rodríguez, que no pudieron estar por diferentes motivos sobre la cancha.

La primera mitad fue intensa, con llegadas por parte de los dos equipos, igualada, pero la diferencia la marcó Eric Martel al anotar el único tanto en los primeros 20 minutos tras aprovechar un fallo del Burela.

La segunda mitad empezó más embarullada y las ocasiones fueron más escasas. El 0-2 llegó con un gol de tacón de Iacovino que ponía cuesta arriba el duelo para los locales. Poco después, Dani Saldise subía al marcador el 0-3 tras una gran acción de Pito.

El Burela, con portero-jugador en el tramo final, buscó el gol, pero apenas inquietó a un Inter Movistar que se limitó a conservar el resultado.

La ficha

0. Pescados Rubén Burela FS: Kaluza, Álex Diz, Quintela, Lucho, David Pazos —quinteto inicial—.

Lucas Eto’o, Iago Míguez y Giasson.

3. Inter Movistar: Jesús Herrero, Trípodi, Raya, Borja, Pito —quinteto inicial—, Dani Saldise, Boyis, Eric Martel, Bruno Iacovino, Cecilio y Fer

Drasler,

Goles: 0-1, m.4: Eric Martel. 0-2, m.28: Bruno Iacovino. 0-3, m.32: Pito.

Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro. Mostraron tarjetas amarillas a Pitero, Eto'o, Boyis, Fer Drasler

Incidencias: Unos 250 espectadores en Vista Alegre.