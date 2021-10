La temporada de caza menor abre con perspectivas muy positivas

La temporada de caza menor se inicio este domingo en la provincia con unas perspectivas mucho más halagüeñas que las del pasado año. En la jornada inaugural de una campaña que se extenderá hasta el 6 de enero de 2022, los cazadores destacaron la gran cantidad de piezas que avistaron e incluso pudieron capturar.

"As perspectivas son boas. Todo o mundo viu caza e houbo xa algunhas capturas. En Portomarín o ano pasado xa non houbera moita queixa, pero entre o que crían e as soltas que fixemos este verán, creo que vai haber unha boa temporada", confirma José Manuel Vidal, secretario de la Federación Gallega de Caza en Lugo.

En su caso se centraron en las perdices, ya que han decidido postergar el inicio de la caza del conejo. "Hoxe foi basicamente perdiz, porque no noso tecor hai pouco coello e decidimos agardar ao 1 de novembro", explica.

La meteorología, además, les acompañó durante toda la jornada. "O día foi perfecto para ir ao monte nunha primeira xornada na que sempre custa algo máis porque aínda non estás afeito e aos cans tamén lles custa máis ca de costume", explica Vidal.

En el resto de tecores de la provincia, las impresiones eran similares. "Foi moi ben e a verdade é que estamos moi contentos. Acompañou o tempo e na zona á que fun eu estivo moi ben a nivel de capturas. Víronse moitas perdices e a xente ía moi contenta. Algúns xa cubriron os seus cupos pola mañá, que son de tres perdices, dous coellos e dous parrulos", destaca Jaime González Penelas, presidente del tecor de A Terra Chá, el mayor de toda Galicia.

INVERSIÓN Y TRABAJO. En este tecor celebran los frutos que ha dado la inversión realizada en los últimos meses. "Vese reflectido o traballo de todo o ano e o investimento de 90.000 euros realizado en repoboación e melloras do hábitat con desbroces e sementeiras para as perdices ou biotopos para os coellos, que é a especie na que temos menos densidade e por iso gastamos máis", explica.

Por último, el presidente del tecor de A Terra Chá destaca "a gran densidade de lebre, que fala da saúde dos nosos montes e da ausencia de furtivismo, factores que fan que a lebre volva verse con frecuencia pola zona".

También realizaron una valoración positiva de la jornada inaugural en la zona sur de la provincia. "Este primer día ha sido bastante mejor que el del año pasado porque hubo bastantes más capturas de conejo y perdiz, así como algunos faisanes. Las perspectivas para el ser el primer día, que normalmente son regulares, son muy buenas", concluye Elpidio Fernández López, presidente del tecor de O Saviñao.