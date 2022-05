El penúltimo baile con Rubén Albés, en Zaragoza

La última visita a domicilio de Rubén Albés como entrenador del Club Deportivo Lugo será en la noche de este viernes en La Romareda (21.00 horas), estadio de un equipo que a pesar de su condición de histórico encadena casi una década en Segunda División y ha protagonizado una campaña para olvidar.

El técnico vigués, decepcionado por el rendimiento de su equipo en el último partido ante el recién descendido Fuenlabrada (1-3), quiere despedir el curso con buen sabor de boca en los dos partidos que le restan como máximo responsable del vestuario lucense. Por ello quiere recuperar en el campo del Zaragoza la buena imagen que ha caracterizado al Lugo a lo largo del año, y que le ha permitido, después de tres temporadas de finales agónicos, sellar la permanencia cuatro jornadas antes del final.

Un mérito de alta importancia que Albés siente que no se reconoce como debería. Pocos apostaban a inicios de temporada por una salvación tranquila del equipo rojiblanco, pero la realidad es que la competitividad de la plantilla ha quedado fuera de toda duda, a pesar de salidas en invierno de jugadores que eran fundamentales como Gerard Valentín.

Rubén Albés rehizo el ataque, apostó por jugadores como Jaume Cuéllar y el denostado Sebas Moyano y ninguno de los dos falló. Moyano, sobre todo, ha recuperado el nivel prelesiones y se erigió en un activo importante en la segunda mitad del curso. Además, jugadores como Pol Clavería y, sobre todo, Alberto Rodríguez han dado un paso adelante en los últimos meses, algo que debe achacarse también al técnico, que ha mejorado a todos los jugadores que han entrenado bajo sus órdenes.

Para el encuentro de este viernes, el entrenador rojiblanco no podrá contar con los lesionados Manu Barreiro, Pol García, Juan Antonio Ros, Álex Pérez, Joselu Moreno y David Mayoral. El mencionado Clavería, que se perdió el partido de la pasada jornada, volvería al once titular en detrimento de Juanpe, que esperará su oportunidad desde el banquillo. El resto de la alineación no presenta sorpresas.

EL RIVAL. El Zaragoza espera despedirse del estadio de La Romareda en la actual temporada con una victoria que al menos deje un mejor sabor que el que ha supuesto una temporada decepcionante en todos los sentidos.

Tras una campaña nuevamente muy lejos del objetivo de luchar por el ascenso de categoría, y que incluyó muchas jornadas sufriendo por evitar el descenso, el conjunto maño tiene hoy la ocasión de cerrar su periplo ante su afición intentando ofrecerle eso que tanto le ha costado conseguir, una victoria.

Para este encuentro, el técnico zaragocista, Juan Ignacio Martínez, tendrá las ausencias ya conocidas de Carlos Vigaray y Nano Mesa. Tampoco parece que pueda contar con Jair Amador, debido a que arrastra un proceso febril, Alejandro Francés, con molestias en un tobillo, y Carlos Nieto.

Dado el buen rendimiento del equipo ante el Oviedo (3-3) no sería de extrañar que el técnico zaragocista repitiera el once que saltó de inicio al Carlos Tartiere con la única ausencia de Jair.

La baja del portugués podría ser cubierta por el capitán, Alberto Zapater, que retrasaría su posición al centro de la zaga, mientras que su puesto en el centro del campo lo ocuparía el mediocentro Radosav Petrovic.