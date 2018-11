Pendientes del teléfono

El nombre del sustituto de Tarence Kinsey en el Cafés Candelas Breogán podría conocerse este jueves. Desde la tarde del lunes la decisión de los técnicos está tomada e incluso uno de los técnicos breoganistas pudo hablar con el jugador que se pretende. Éste pidió un tiempo para sopesar la oferta, un plazo que terminó la pasada madrugada. Es decir, en estos momentos, en el club lucense ya se debe de conocer la respuesta.

El jugador en cuestión, alero como ya reconoció Natxo Lezkano, es estadounidense y viviría en el Breogán su primera experiencia europea. Es decir, es un jugador recién salido de la universidad y por el que los técnicos breoganistas ya podrían haberse interesado durante el pasado verano.

En caso de una respuesta negativa se activarían de inmediato otras opciones, porque el objetivo es que el nuevo jugador pueda integrarse a los entrenamientos en los primeros días de la próxima semana para preparar el encuentro ante el Baskonia.

Aunque este fin de semana se paraliza la Liga Endesa por la disputa de los encuentros de clasificación para el mundial de Pekín de las selecciones nacionales, poco podrá aprovechar el Cafés Candelas Breogán para intentar recuperar el tiempo perdido, sobre todo durante la pretemporada, debido a las lesiones, ya que además de Norel, Arco o Ricardo Úriz, que siguen pendientes de la evolución de sus dolencias al margen del grupo, Lezkano tampoco podrá contar con los cuatro jugadores -Emir Sulejmanovic, Volodymyr Gerun, Johan Löfberg y Lucio Redivo- que han sido convocados con sus respectivas selecciones. Bosnia jugará ante Bulgaria mañana y el 3 de diciembre frente a Finlandia. Ucrania se enfrenta hoy a Eslovenia y el domingo a España. Löfberg, que en las últimas convocatorias no llegó a entrar en el equipo, jugará con Suecia hoy ante Bielorrusia y finalmente Argentina jugará mañana ante Estados Unidos y el lunes ante México.

El día 5 de diciembre, si todo transcurre con normalidad, Lezkano ya podrá contar con todos los jugadores disponibles para empezar a preparar el encuentro ante el Baskonia que se disputará, en el Buesa Arena el domingo día 9 de diciembre a las 19.30 horas.

Para que los jugadores que no han sido convocados con sus selecciones o que no tienen problemas físicos no pierdan ritmo de competición, el Breogán y el Estudiantes de Madrid han programado un partido a puerta cerrada, que se jugará mañana a las 13.15 horas en León.

Si la plantilla del Cafés Candelas Breogán tendrá que completarse con jugadores del Estudiantes de Lugo de Liga EBA, la misma situación se vivirá en el conjunto madrileño. El Estudiantes de Madrid, ubicado en la antepenúltima posición de la clasificación de la Liga Endesa con una victoria más que el Breogán, tiene a siete jugadores convocados con sus respectivas selecciones. Tres de ellos, Darío Brizuela, Edgar Vicedo y Víctor Arteaga lo están con la selección española; Alessandro Gentile con la italiana, Zoltán Perl con la selección de Hungría, Gian Clavell con la de Puerto Rico y Ludde Hakanson con la de Suecia. Por lo tanto, el equipo del Magariños tendrá que recurrir también a jugadores de su equipo filial para jugar en León.