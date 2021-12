Peña Embreogados, la ilusión del Breogán

Bilbao fue el último desplazamiento de la Peña Embreogados en este año 2021. ¡Y vaya si se noto! Casi 45 miembros de la agrupación dieron colorido a las calles bilbaínas durante el fin de semana del puente de la Constitución, cuando el Río Breogán debería haber jugado contra el equipo local. Irradiaban todo el ambiente con esa frescura y felicidad contagiosa que de manera perenne llevan consigo.

Pero empecemos desde el principio. ¿Cuándo y cómo surgió la peña? David Prado, uno de los miembros fundadores, relata que "fue en el año 2008. Nos reunimos un grupo de amigos en León para comer, pasarlo bien y ¡cómo no! animar al Breogán. Estábamos todavía en la universidad y aprovechamos para juntarnos los que vivíamos en Lugo con los de fuera". Aquella primera experiencia de ese grupo ilusionado de chavales fue el cimiento, el origen, de lo que hogaño son los Embreogados.

Álex Cedrón, miembro desde 2010, afirma que "actualmente somos casi 60 componentes de la peña, la mayoría veinte y treintañeros, por lo que constituimos un grupo realmente homogéneo". No siempre fue así, como confirma Álex Rouco ‘Rouquiño’, socio también desde 2010, que dice que "ao principio eramos só catro gatos, pero nos últimos tempos medramos moito".

Candela G. Barral, actual presidenta de Embreogados —sustituyó hace dos años a Luis González, otro de los fundadores del clan— confirma la buena salud de la peña. "Este último año crecimos mucho. Intentamos vincular a gente más joven para garantizar nuestra continuidad, que los fundadores ya tienen sus años [carcajea]", comenta ilusionada. "Esta temporada ya organizamos dos viajes, a Málaga y a Bilbao. A Andalucía fuimos 14, pero en Euskadi coincidió todo genial, por fechas y disponibilidad de casi todos. Aprovechamos para incentivar a los nuevos socios sorteando entre ellos entradas para ver el Breogán y dos noches de hotel gratis. El resto, cada uno pone lo suyo", añade.

Sobre cómo se financia el gremio, Cedrón expresa que "hay una cuota fija de los peñistas. El resto de ingresos se consiguen con la venta de lotería, camisetas, bufandas, sorteos...". El bar restaurante Tía Julia es el centro neurálgico del grupo. "Allí quedamos para ver el Breo cuando juega fuera de casa, organizar cenas, reunirnos para seleccionar qué viajes hacemos, etc.", afirma Cedrón.

Desde esta campaña la Peña Embreogados se sitúa en el Pazo en el fondo estadio, tras un cambio de ubicación que provocó algún debate interno. Rouquiño lo explica así: "Era unha idea que nos rondaba dende hai tempo. O obxectivo é tentar facer unha grada de animación en toda esa zona, aproveitando o tirón do ascenso e o incremento de socios. O día do partido ante o Granada da tempada pasada puxémonos aí, o ambiente foi moi bo e entón decidimos dar o paso». Barral añade que «ahí estamos en una situación perfecta, somos más visibles".

Embreogados nació en 2008, como está dicho, en un momento terrible en la historia del Breogán, tanto deportiva, económica como institucionalmente. Tuvo que pasar todo un decenio para que la hermandad pudiese ver jugar a su equipo en la ACB, con el ascenso del año 2018. En esta década ominosa el equipo estuvo a punto de desaparecer en varias ocasiones por decisiones políticas. Pero ahí estuvo presente Embreogados, para aportar luz cuando sólo había sombras.

Muchos socios recuerdan perfectamente los tiempos en los que nació el denominado Breoganismo en Loita en protesta por la situación de abandono del club. "Por idea de Embreogados —rememoran David Prado e Iván Cedrón— se colgó en el Pazo una pancarta con el lema ‘Muchos nos han visto nacer, pero nadie nos verá morir’ (11/01/2014)".

Cada uno de los Embreogados guarda en su memoria los buenos y malos momentos vividos. Así, Cedrón y Barral se quedan "con el ascenso de 2018 y la Copa Princesa de ese mismo año —que coincidio con el décimo aniversario de la peña—, así como con los excepcionales momentos compartidos con los amigos en los partidos y viajes". "Lo peor para mí fue el descenso en 2019, tras sólo una temporada en ACB», enfatiza la presidenta. Cedrón recuerda con amargura «el postpartido del cuarto choque en el play off ante el Ourense (31/05/2015) y la derrota y lo mal que nos trataron en la ciudad de As Burgas en el quinto encuentro".

David Prado se queda con los momentos vividos durante los desplazamientos, los miles y miles de kilómetros devorados junto a sus compañeros de venturas y pesares. Los recuerda con cierta nostalgia: "Fuimos siete Embreogados a Los Barrios en un ZX (play off por el acenso, 22/05/ 2009); nos dejó tirados en Mérida, pero alquilamos un coche hasta la localidad gaditana. La vuelta la hicimos en bus, en la más completa aflicción tras haber perdido". "O cuando llegamos hasta Huesca con nieve, en un pabellón completamente desolado. Éramos como unos verdaderos locos allí", enfatiza.

Rouquiño expresa el sentir de todos: "O Breogán é a nosa paixón, unha maneira de entender o deporte, o baloncesto, a vida". Y es que la Peña Embreogados es uno de los grandes motores de la marea celeste. Dominan el arte de vivir, disfrutan de la vida y esto contagia a todo el pabellón de optimismo, alegría, ánimo y esperanza. Ciertamente hacen del Pazo un lugar maravilloso. Son como la música de los 80, la gran ilusión del Breogán. Y sin ilusión... sin ilusión no somos nada.

El himno del 50º aniversario

David Prado es el autor del himno del 50 aniversario del Río Breogán, que suena —y se canta— justo antes de cada partido en el Pazo. "Suso Lázare —entonces presidente de la entidad celeste—, me propuso hacer una canción gallega vinculada con el Breogán", relata.



Si lo hacemos, hay que hacerlo bien, le comenté. No puede ser como ‘O Miudiño’ en el Fontes do Sar, sino que debe ser original, hecho a partir de cero. Y así fue. Le mandé bocetos hasta que di con el definitivo", añade. De la letra del cántico, Prado se queda con la "‘o xurdir duns valores’. Trasciende al baloncesto. Es amistad, crecer a la vez que tu equipo", concluye.