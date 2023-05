Pelotear por el deporte inclusivo

Las sillas de ruedas deportivas son caras (unos 1.600 euros por ejemplar), específicas porque están adaptadas a la discapacidad de cada deportista y también la única posibilidad para muchas personas de animarse a practicar una disciplina que les resulta atractiva, como el baloncesto. Para ayudar a que la fundación Breogán Diversia cuente con las doce necesarias para un equipo completo Banco Mediolanum organiza el próximo sábado un torneo solidario de pádel.

Anxo Nadela -presidente de Xuncas Diversia que, con la fundación Breogán, ha formado la fundación Breogán Diversia- explica que, en estos momentos, cuentan solo con 8 sillas para entrenar y jugar, en préstamo por Abeconsa Basketmi Ferrol. Contar con sillas propias permitiría asegurar siempre la práctica deportiva y dar cabida a nuevos jugadores.

Como se trata de una cesión temporal, en ocasiones deben prescindir de las actuales, si el equipo que se las deja las necesita para alguna iniciativa concreta. En ese caso, aunque no se las lleve todas, se hace difícil entrenar. Nadela recuerda que cada silla es, en realidad, particular para cada tipo de discapacidad, por lo que no resultan intercambiables.

Anima a todos los interesados a participar el día 3 en el torneo de pádel, abierto incluso a los que nunca han cogido una raqueta con anterioridad. "Si no has jugado jamás al pádel pero te gustaría probar y quieres colaborar puedes recibir una clase de una hora", dice, como una de las modalidades que se ofrecerán a los asistentes.

También se permiten las aportaciones sin participación; el juego por parejas, con donación de 30 euros y recepción de una sudadera conmemorativa y también se podrá jugar en silla de ruedas.

Para animar la cita, se programará un sorteo cada treinta minutos, con los que los asistentes podrán disfrutar de numerosos regalos, como paletas donadas por Torre de Núñez, lotes de productos de Cafés Candelas, material deportivo de Jim Sports y más sorpresas. Baloncestistas del CB Breogán y la mascota del Breogán Máximus acudirán a lo largo de la jornada a Lucus Pádel, lugar donde se celebrará el encuentro.

Banco Mediolanum, a través de su fundación Mediolanum Aproxima, pretende donar lo mismo que lo recaudado hasta un máximo de 5.000 euros

Paralelamente, ha abierto un proyecto de micromecenazgo en la web migranodearena.org donde todos los interesados pueden hacer llegar sus aportaciones. El objetivo marcado es de 10.000 euros y, en la tarde del lunes, la cantidad recaudada ascendía a 2.720 euros, a falta todavía de diez días para concluir ese reto.

Nadela recuerda que, en este momento, la prioridad es contar con sillas de ruedas deportivas para adultos pero el siguiente paso es disponer de ese mismo material para niños.