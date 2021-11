Peligra el Breogán-Joventut: tercer positivo por covid-19 en el conjunto lucense

Tras el positivo por covid-19 de Trae Bell-Haynes detectado la semana pasada y el de Kevin Larssen confirmado en Manresa, las nuevas pruebas PCR realizadas a los jugadores del Río Breogán han destapado un nuevo contagio de coronavirus.

El club ha informado este miércoles del tercer positivo en el conjunto, que pone en peligro la disputa del partido ante el Joventut previsto para el domingo a las 12.30 horas.

Está en peligro, pues, el mismo partido que se suspendió en la temporada 2018-19, en aquel caso por un problema con los marcadores. Fue en la primera jornada.

"As probas PCR realizadas á plantilla do Río Breogán detectaron un novo positivo por covid-19 que se suma aos outros 2 dos últimos días. O equipo médico do club está en contacto coas autoridades sanitarias e ACB para seguir instruccións. Plantéxase a suspensión do próximo partido", indica el club en un comunicado.