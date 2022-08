El convincente triunfo cosechado este pasado fin de semana ante el Leganés en el Ángel Carro (1-0) no tuerce la mirada de la dirección deportiva rojiblanca de cara a la actual temporada. La primera victoria del curso, con una buena imagen general de todos los que participaron en el terreno de juego, no apartan al Club Deportivo Lugo de dos objetivos que se marcó al inicio de mercado y que todavía no ha conseguido: un delantero centro de un perfil diferente al que aporta Manu Barreiro y un extremo versátil que pueda actuar en las dos bandas de ataque. Quedan dos días para conseguirlo.

Y es que el Lugo ha peinado el mercado en las últimas semanas sin éxito hasta el momento. El propio Hernán Pérez reconoció en pretemporada que serían las dos operaciones más complicadas de acometer, porque "el gol se paga caro" y son dos posiciones muy codiciadas en la categoría de plata.

La dirección deportiva liderada por Carlos Pita y Wagner Molina ha preferido optar por la estrategia de la paciencia. La versatilidad de los futbolistas que dispone hoy en plantilla -Ramos, Moyano y Baena pueden desempeñarse en las tres posiciones de ataque- permite al Lugo aguantar hasta el final del mercado para localizar la mejor oportunidad que satisfaga sus intereses. Además, futbolistas del filial como el mauritano Idrissa han completado convocatorias e incluso han disfrutado de minutos como titular en la segunda jornada ante el Tenerife.

De las diferentes opciones que ha barajado el club lucense para la línea de ataque, tanto Sekou Gassama como Miguel Baeza están ya descartadas. El primero recaló en un Rácing de Santander que ha arrancado el curso con tres derrotas consecutivas, y el segundo dejará el Celta en dirección al Río Ave portugués.

Existen otras opciones como la de Alberto Cayarga -hasta junio en el Cartagena y ahora mismo sin equipo-, Mourad El Ghezouani o Karrikaburu que han perdido fuerza con el paso de las semanas. El delantero del Elche ha estado relacionado con diferentes equipos de Segunda División y, aunque todavía ni equipo ni jugador han tomado una decisión definitivo, esta opción se complicó en las últimas semanas.

Karrikaburu sonó con fuerza en los últimos días de la pretemporada, pero la reciente venta del sueco Isak al Newcastle inglés hace pensar que Imanol Alguacil necesitará más presencia del joven delantero vasco, que destacó en la Real Sociedad B el año pasado, con más de diez goles en la Segunda División.

Sea como fuere, el Lugo agotará todas sus opciones para lograr, al menos, la llegada de un jugador que complemente a los que ya tiene y le permita añadir variantes tácticas a una delantera más "corta" que otras temporadas.