Pedro Munitis: "El primer gol nos dejó tocados"

Pedro Munitis, entrenador del Lugo, analizó el encuentro ante la Cultural Leonesa a su conclusión, un duelo en el que señaló como clave el primer gol encajado por su equipo. "Ha sido un encuentro en el que entramos muy bien y fuimos dominadores hasta el minuto 25 o 30, con el partido controlado, concediendo poco y creando ocasiones de peligro. A partir de ese momento el partido se iguala pero no pasamos por peligro".

"En la segunda parte se mantuvo esa dinámica. El partido se equilibró, sin llegadas a las áreas por parte de los dos equipos, pero encajamos un gol que nos penalizó mucho. Nos dejó tocados y al poco tiempo llegó el segundo. Ahí se nos pudo todo cuesta arriba. Hicimos cambios para intentar recortar distancias. Era cuestión de meter tú y meterte en el partido o encajar un tercero. No tocaba ser conservador", añadió.

El entrenador cántabro se refirió al encuentro realizado por su equipo, que no rayó a la altura de los más recientes. "Hoy si algo podía salir mal iba a salir mal. Es cierto que no hemos estado tan precisos como en otros partidos, pero sí metidos en el partido. Pero tras encajar el gol lo pasamos muy mal. Lo intentamos, pero de manera estéril", dijo.

"Ha habido momentos en que el equipo ha sido superior al rival, pero acusamos mucho el tortazo del primer gol, como el día del Deportivo. Tenemos que ser un equipo más maduro para seguir metidos en partido, pero no hemos sido capaces", apuntó.

Munitis, a pesar de la derrota, no tuvo malas palabras para sus jugadores, todo lo contrario. "Delante teníamos a un equipo ordenado y nosotros no hemos estado tan fluidos con el balón. Era un partido igualado entre dos buenos equipos. Ningún reproche a los jugadores, más bien todo lo contrario: empatizar con ellos, porque a la gente le ha tocado sufrir después del 3-0", dijo.

Y de cara al futuro, el entrenador del equipo rojiblanco no se mostró preocupado, sino confiado en que este resultado no afectará a la marcha del Lugo en la Liga. "No tengo ninguna duda de que el equipo va a saber levantarse, porque va en nuestro ADN. Sabemos que esto va a ser así. En unos momentos la cosa irá bien y en otros habrá que apretar el culo, como ahora. La gente así lo entiende y ya ha demostrado que es capaz de caer y levantarse. Ahora toca tragar veneno y analizar qué cosas hemos hecho mal e intentar que esto nos haga mejores", concluyó Munitis.