Pedigrí para buscar el regreso a la élite del fútbol sala

Hollar una cima en la que se estuvo antes, con otros colores, con otros nombres, con otros escudos, pero con la misma ilusión de impulsar un deporte que brilló con su propio neón en la ciudad amurallada. El futsal quiere volver a ser una referencia al lado del Miño y para ello, el Lugo Sala busca que su exitoso proyecto de base nacido hace siete años dé el salto en la categoría sénior y alcance, con el paso firme del experto, el deporte profesional.

Tras dos años quedándose a las puertas del ascenso deseado a Segunda B, el club lucense no quiere esperar más. Esta temporada busca dar la zancada necesaria para aterrizar en la tercera categoría del futsal español y, a partir de ahí, no parar de crecer y llegar a las dos máximas Divisiones en España. El lugar en el que antes estuvo el Prone. El espacio anhelado por el Lugo Sala.

Para ello se apoyarán en gente de la casa y con un pedigrí alto. El fichaje de jugadores como Iago Rodríguez, Miguel Muñoz, Diego Núñez, Javi Río o Antonio Diz le dará un espaldarazo de calidad. Todos jugaron en Primera. Algunos, como Rodríguez o Núñez pasarán de la máxima élite con O Parrulo el pasado curso a la Tercera en esta campaña. Otros como Diz lo harán desde la Segunda y Río y Muñoz recuperarán su físico para llevar al Lugo Sala hacia arriba.

"Tuvimos la oportunidad de que jugadores como Diego Núñez, Iago Rodríguez, Miguel Muñoz o Antonio Diz, que son de casa y muy allegados a nosotros, firmaran aquí. Se habló con ellos, saben cómo trabajamos, cómo es nuestra estructura a nivel de entrenamientos, cómo es la dirección del club y se decantaron por estar con nosotros. Quieren intentar que el Lugo Sala pueda estar lo más arriba posible para poder hacer algo bonito", afirma el presidente del club, Marcos Pereira.

"Para una Liga como la Tercera División se está haciendo un proyecto ilusionante", declara el ala-cierre Diego Núñez. "El salto es grande y la categoría es menor, pero a nivel personal nos costó poco. Si nos centramos en el proyecto del equipo es un club en el que conocemos a casi toda la gente que lo compone, que sabemos cómo trabajan y aunque sea Tercera División es un club muy serio, con una estructura muy formada y un proyecto ambicioso», manifiesta el ex del Prone y O Parrulo.

"Conocemos la filosofía de trabajo y la estructura del equipo. Es similar a la que tenía el antiguo Prone y es otra de las cosas que me atrajo de este proyecto", dice Antonio Diz. "Somos bastantes jugadores los que coincidimos en Prone. Estuve con Miguel (Muñoz) al principio y luego con Iago Rodríguez, Diego Núñez o Javi Río. Volvernos a juntar es bonito después de tantos años. Ojalá la gente se ilusione tanto como nosotros y vengan a vernos al Municipal. Lugo es una ciudad a la que siempre le gustó mucho el fútbol sala y merece un equipo en unas categorías más altas", indica el pívot.

Con una plantilla llena de exprimeras y gente experta en el fútbol sala de élite, el Lugo Sala será el gran favorito de Tercera División, aunque la plantilla es cauta.

"Con la cantidad de fichajes que se hicieron este año, gente que venimos de Primera o de Segunda y fichajes de la altura de Javi Río, que es un jugadorazo, seremos los favoritos, no lo vamos a esconder. Nuestro objetivo es ascender, pero creo que ese favoritismo lo tenemos que demostrar en la pista, que es donde cuenta todo. La gente va a trabajar muchísimo y creo que no nos pesará ese papel de favoritos. No nos vamos a relajar en ningún momento", valora Diego Núñez.

"Soy consciente de que somos jugadores que venimos de categorías superiores y eso te puede dar la etiqueta de favorito, pero al final hay que demostrarlo en la pista», opina Diz, quien añade que: "En el deporte hay que ser cautos, ir día a día y ya veremos dónde acabamos".

Pero para llegar a la cima el camino debe recorrerse paso a paso, aunque la meta está en llegar a Primera o Segunda División. "Para nosotros sería un orgullo poder llegar al fútbol sala profesional. ¿Por qué no soñar que Lugo vuelva a tener un equipo lo más alto posible?", declara Pereira. El sueño está ahí. Las bases para el éxito tienen marca lucense.