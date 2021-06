El Pazo vibró sin balón con los héroes del ascenso

No fue un lunes cualquiera. No pudo serlo. Los lucenses amanecieron con un rictus diferente. Este lunes se dibujaban sonrisas casi sin quererlo, incluso el cielo, gris, pareció azul celeste, azul Breogán. Fue un lunes diferente, agradecido, porque el Breogán ya es de ACB, y porque los aficionados tuvieron la oportunidad de celebrarlo, por todo lo alto, y nunca mejor dicho, con los verdaderos héroes, los jugadores, y en el lugar donde se cimentó el sueño, un Pazo que es la envidia de todas las aficiones, las de la LEB Oro que ya queda atrás, y la de una máxima categoría que ya se vislumbra en el horizonte y que espera a los campeones.

Mindaugas Kacinas: "El apoyo ha sido increíble durante todo el año, con la pandemia incluida. Increíble cancha, increíbles fans"

Se hizo de rogar el equipo. Aunque el club avisó a todos los aficionados de que la llegada al Pazo se esperaba sobre las 16.45, lo cierto es que un larguísimo viaje provocó la impaciencia de los cientos de abonados que este lunes se dieron cita en el centro neurálgico breoganista.

Larsen: "Solo quiero dar las gracias por el apoyo. Sin duda lo hemos notado. Habéis estado increíbles"

El Pazo, engalanado para la ocasión, recibió a sus abonados. La música, el ambiente festivo y las ganas de celebración hicieron amena la espera y el momento llegó: el autobús de los héroes aparcó delante de la puerta principal y uno a uno, exhaustos pero felices, los jugadores bajaron para adentrarse en un templo que ya vibraba como en sus mejores noches para recibir a los campeones de la LEB Oro.

PARLAMENTOS. Jugadores, cuer po técnico, políticos, directivos y empresarios agradecieronel apoyo de la afición y el tremendo esfuerzo que ha hecho el equipo en el tramo final de la temporada, pero sobre todo en unos play off infartantes. El primero en hacerlo fue el diputado de Deportes, Efrén Castro, quien agradeció el "esforzo aos xogadores" y el apoyo "da afi ción, porque se algo fai grande ao Breogán, é a súa afición".

Mo Soluade: "Primero: gracias por aguantarnos todo el año. Segundo: creo que os hemos hecho sufrir, pero ha merecido mucho la pena, ¿a que sí?

Acto seguido fue el turno de uno de los máximos responsables del hito, el presidente del Breogán José Antonio Caneda, quien recordó que hace tres años "estabamos aquí reunidos celebrando outro éxito. Espero e desexo permanecer moito máis. A final non se gañou en Granada, a final gañouse o xoves, no Pazo", dijo, ante una estruendosa ovación de los aficionados.

[Érik Quintela, con la afición. XESÚS PONTE]

Tras autoridades y políticos, el micrófono cayó en manos de los héroes, que uno a uno –algunos hasta con acento malagueño como Mo Soluade– agradieron a los aficionados su apoyo durante todo el año y su presencia en el Pazo un día después de conseguir el ascenso. Hubo tiempo para las bromas entre compañeros, como las de Erik Quintela "que mi madre y mi mujer sepan que los "botellines que me he bebido eran 0’0 alcohol" o de su hermano, Sergio, quien habló justo después del capitán, Salva Arco. "No hablo tan bien como nuestro capitán, pero tengo mucho más pelo".

Roope Ahonen: "Ha sido un año impresionante para mí. 'We fucking did it!'. Somos campeones"

El ambiente, inmejorable, sirvió para afianzar una comunión inseparable: la que forma el Río Breogán con sus aficionados. La envidia de todo el país.