"Si en el Pazo no salimos concentrados seguro que nos darán una patada"

La afición breoganista guarda un magnífico recuerdo de Ethan Happ (Milan, Illinois, 1996), que vistió la camiseta celeste el curso pasado y tuvo un papel muy importante en la buena clasificación del equipo. En el escuadra de Lugo promedió 12,6 puntos, 7,9 rebotes, 2,5 asistencias y 17,3 créditos de valoración en los 24 minutos y medio que jugó de media por encuentro.

Con Veljko Mrsic, el estadounidense fue titular los 34 partidos. Sus amplios recursos en ataque, su movilidad y versatilidad y su capacidad en rebote ofensivo fueron sus señas de identidad. Este sábado retornará a la que fue su casa, de la que dice guardar muy buenos recuerdos.

Este sábado regresa a Lugo con el Gran Canaria, su actual club. ¿Cómo recuerda su paso por el Breogán durante la pasada temporada?

Lo recuerdo muy bien; fue exitoso para el equipo. En el Breogán disfruté mucho y aprendí numerosas cosas en mi primer año en la ACB, y fue todo gracias al equipo y al staff; tuve unos grandes compañeros y un gran entrenador. Finalizar en la décima posición la pasada Liga fue algo grandioso para nosotros. Rememoro que al acabar el último partido en Valencia —el conjunto celeste obtuvo la victoria por 77-80 con 18 puntos y 11 rebotes de Happ, 7 de ellos en ataque; con ello, el Breogán acabó en décimo lugar y se gano el acceso directo a la BCL— lo compartí con el equipo técnico y el resto de compañeros. Es un buen recuerdo para mí.

¿Cómo valora la actual temporada de su exequipo, en la que está inmerso en la lucha por la permanencia?

Está siendo una locura de temporada para ellos, con lesiones e incluso algunas cosas ajenas al club que no pueden controlar ¿ C a m b i a mucho jugar de un club más humilde como el Breogán a otro que a priori aspira al principio de curso a competir por la Liga, la Copa o la Eurocopa? Me costó adaptarme a mi nuevo equipo. Fue un proceso muy lento para mí. Este es un club muy bueno y ciertamente en Gran Canaria hay muchas expectativas altas. En el Breogán el objetivo número uno a principio de temporada era no descender; por lo tanto, son expectativas un poco diferentes.

¿Cómo espera que lo reciba el Pazo este sábado, pabellón en el que dejó grandes actuaciones el año pasado ¿Qué recuerda de la afición del Breogán?

Sé que me fui al final de temporada, pero la campaña pasada jugué todos los partidos con el Breogán. Nunca hubo una noche libre y espero que lo reconozcan, a pesar de que ahora estoy jugando en otro equipo. Los aficionados de Lugo todavía tienen un lugar especial para mí.

Haga un pronóstico para el partido del sábado, por favor.

No voy a dar un marcador (ríe). Recuerdo el año pasado la ventaja que nos proporcionó jugar en casa, en el Pazo. Ahora, que quedan solo cinco jornadas para acabar la competición, cada encuentro es muy importante. Si en esa cancha no salimos concentrados, si no estamos preparados para eso... seguro nos van a pegar una patada en la boca. Ahora bien, está en nuestra mano igualar la intensidad con la que ellos jueguen.

¿Qué recuerdos guarda de la ciudad de Lugo? ¿Echa de menos el pulpo?

(Ríe) Nunca comí pulpo. Los fans me dijeron que debía probarlo pero jamás lo hice. Sin embargo, a mi novia realmente le encantó. De hecho, mi novia viene al partido de este sábado y los dos estamos emocionados por estar de vuelta en la ciudad. Ojalá tengamos tiempo suficiente y podamos ir a un par de restaurantes