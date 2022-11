El Pazo lima la diferencia entre el Río Breogán y el Valencia Básket

Río Breogán y Valencia Básket cerrarán la séptima jornada de la Liga Endesa ya que el partido, tras la variación de horario, ha quedado fijado para el domingo a las 20.00 horas. Después de esa jornada la competición se detendrá, en el caso del equipo lucense, hasta el día 20 de este mes, por la disputa de las ventanas Fiba.

La visita del Valencia, un equipo de Euroliga, abrirá una serie de partidos de máxima exigencia en el Pazo dos Deportes. Hasta el final de la primera vuelta, después de la visita del equipo taronja el conjunto breoganista recibirá la visita del Lenovo Tenerife -equipo que comparte el liderato con el Barça y el Real Madrid-, del Barça, del Baskonia y para cerrar la primera vuelta en Lugo, el día 8 de enero de 2023, será el rival gallego, el Obradoiro, el que visite la cancha breoganista.

El equipo valenciano llegará a Lugo como undécimo clasificado, repartiendo triunfos y derrotas. Los jugadores de Álex Mumbrú, que ocupa el puesto en el banquillo que dejó Joan Peñarroya, ganaron en la primera jornada, en Sevilla (78-83); en la segunda, en su pista al Joventut (101-97) y en la quinta, en Santiago (98-103). Las derrotas las sufrió en Bilbao (71-65) y en su cancha ante Murcia (74-75) y Barça (80-93).

Presupuestos. El Valencia afronta esta temporada con un presupuesto superior a los 23 millones de euros, es decir, casi ocho veces el del conjunto lucense. En las últimas cuentas aprobadas en la junta de accionistas se aprobó un presupuesto, para la temporada 2021-22 de 21,8 millones de euros, de los casi 16 millones fueron aportados por los mecenas del club, Juan Roig y Hortensia Herrero.

Es decir, el club valenciano, aunque en la misma competición, se mueve en una órbita totalmente distinta a la de la entidad lucense. Pero esto no es nuevo. Los objetivos y los presupuestos de ambos clubes son dispares desde hace años y esto no ha evitado que el Breogán fuera capaz de hacer frente al rival de La Fonteta.

De hecho, Breogán y Valencia se han enfrentado en la máxima categoría en 32 ocasiones, con 12 triunfos lucenses. Si estos enfrentamientos se reducen a los disputados en Lugo, quedan en un total de 16 y en este caso el balance es favorable a los lucenses con 9 triunfos.

Es especialmente llamativo el hecho de que desde la temporada 2001-02 el Valencia sólo ganó en el Pazo en una ocasión, en la 2018-19, en el que el conjunto lucense perdió la categoría; en las otras seis, la victoria fue para los breoganistas.

En este tramo, es decir, en los últimos siete partidos jugados en Lugo, algunos se han quedado en el recuerdo de los aficionados. Como el disputado el 13 de febrero de este mismo año. La victoria lucense (99-82) fue la más amplia conseguida ante el conjunto valenciano pero, además, llegó tras un excelente partido en el que se lució de forma especial Dzanan Musa, autor de 31 puntos, 5 rebotes capturados, 7 asistencias y una valoración récord de 47 créditos. El bosnio, en el partido disputado en Valencia y que también ganó el Breogán (97-98), realizó otra exhibición al llegar hasta los 33 puntos anotados y los 44 de valoración.

También tiene un lugar fijo en la memoria breoganista el triunfo conseguido por el Breogán en la temporada 2004-05. Se había planteado aquel enfrentamiento como un duelo entre dos de los máximos anotadores de la competición, Charlie Bell e Igor Rakocevic. Tras un magnífico encuentro, el estadounidense acabó con 40 puntos anotados mientras que el serbio se quedó en 30. El Breogán también ganó aquel encuentro (96-88) al equipo que por aquel entonces dirigía Pablo Laso.

Pero los partidos en Lugo entre el Breogán y el conjunto valenciano guardan otras actuaciones estelares. Estadísticamente, sin duda, la más relevante fue la de Calvin Roberts en la temporada 1988-89, justamente en la primera visita del Valencia a Lugo en la máxima categoría. El Breogán ganó aquel partido por un solo punto de diferencia (90-91) y Roberts -el único jugador extranjero que alineó el Breogán en aquel encuentro- acabó el partido con 32 puntos anotados y 23 rebotes, bien secundado por Óscar Peña, que con 27 puntoshicieron estériles los 30 puntos y 12 rebotes firmados por Brad Branson.

César Sanmartín anotó 32 puntos ante el Valencia en la temporada 2001-02 y Jorge Racca anotó 24 y 23 puntos en las dos temporadas siguientes.

Enfermería: Lukovic tampoco jugará el domingo

Segunda jornada consecutiva, el partido que el Río Breogán jugará el domingo ante el Valencia Basket en el Pazo. El serbio ya no jugó el pasado fin de semana en Manresa a causa de una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda.



Jasiel Rivero



El que seguro que no estará el domingo en el Pazo es el pívot cubano del Valencia Jasiel Rivero, al que una lesión muscular le mantendrá fuera de las canchas al menos durante una semana más. Es decir, en competición española no reaparecerá hasta el día 20 de este mes.



El cubano es, en estos momentos, el máximo anotador del Valencia, con 19 puntos de media y, además, es el mejor reboteador (5,8 capturas), justo después del montenegrino Bojan Dubljevic (9,2).



MVP de Octubre



Jasiel Rivero, además, acaba de ser nombrado como el mejor jugador de la Liga Endesa durante el mes de octubre, tras acreditar una valoración media de 26,5 créditos. Es la primera vez en su carrera —esta es su segunda temporada en Valencia y antes jugó durante dos en el Burgos— que recibe este premio.



El jugador al conocer su distinción señaló que "tengo muchas ganas" de volver al equipo.