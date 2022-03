El impacto que está teniendo el Río Breogán en la presente temporada está siendo muy superior al que cabía esperar para un equipo medio de la Liga Endesa y sobre todo siendo un recién ascendido. Desde el anuncio de la contratación de Dzanan Musa el interés por el jugador bosnio y por el propio club lucense se disparó y no solo en los medios españoles.

El seguimiento de la prensa balcánica al alero internacional es prácticamente diario. Las excelentes actuaciones de Musa, MVP y máximo anotador de la Liga Endesa en estos momentos, y el gran inicio de temporada del Breogán mantuvieron ese protagonismo mediático del equipo lucense que se magnificó con su sorprendente clasificación y su participación en la Copa del Rey. Incluso alguna circunstancia no positiva, como la anómala marcha de Paco Olmos, también contribuyó a ese foco de atención sobre la entidad breoganista.

Y probablemente, por ese mayor seguimiento, materializado en un buen número de artículos, muchas entrevistas y una mayor audiencia de los partidos, también ha servido, además de para la alegría de los patrocinadores, para que muchos aficionados al deporte descubran la pasión y el espectáculo que se vive en cada partido que el Río Breogán juega en el Pazo dos Deportes, lo que se ha convertido en un punto de atención más como se puede comprobar, por ejemplo, con los continuas referencias y videos que publican las cuentas de la propia ACB o también de Movistar.

De aquí al final de la campaña regular, los lucenses jugarán cinco partidos como local

No hay entrenador que haya visitado el feudo breoganista que no destaque la dificultad de jugar en el Pazo. Y, los números parecen darles la razón. Desde luego, la buena campaña que está protagonizando el equipo lucense va más allá de su regularidad como local. El equipo de Veljko Mrsic, no hay que olvidarlo, es el sexto más valorado de la competición y figura en el top cinco en cinco de las principales clasificaciones estadísticas. Es el tercer equipo que anota más canastas de dos puntos, el cuarto que mejor porcentaje presenta en esos lanzamientos y además es el quinto que más puntos anota por encuentro, el quinto que más rebotes captura por partido y, asimismo, también ocupa la quinta plaza como el conjunto que menos balones pierde.

Pero después queda el Pazo. El Breogán solo perdió en esta temporada tres partidos —ante Real Madrid, el Joventut y el Bilbao— lo que lo sitúa entre los mejores equipos de la Liga como local. Solo el Baxi Manresa mejora al equipo lucense, ya que en el Nou Congost solo vencieron en esta temporada el Valencia y el Real Madrid. El Barça, el Joventut, el Baskonia y el Tenerife también perdieron tres encuentros. Entre los equipos menos fiables ante sus aficionados se encuentran el Betis, con nueve derrotas, con ocho el Burgos y con seis el Andorra, el Obradoiro, el Zaragoza, el Unicaja, el Fuenlabrada y el Real Madrid. Al Breogán le restan cinco partidos en Lugo, ante el Burgos, el Zaragoza, el Barça, el Unicaja y Manresa.

Este jueves se abre la venta de entradas al público

Los abonados del Río Breogán no tendrán que pasar por taquilla para presenciar el encuentro que el próximo domingo, 12.30 horas en el Pazo, disputará el equipo lucense ante el San Pablo Burgos. Además los abonados breoganistas gozan de la ventaja de poder adquirir entradas "de cortesía" a precio reducido. Esta preferencia finaliza hoy a las 14.00 horas. Los precios de estas entradas son de 15 euros para los mayores de edad y de 8 euros para los menores.



Dos horas más tarde, es decir a las 16.00 horas, se abrirá la venta de las entradas restantes para el público en general, en este caso los precios son de 25 euros para los mayores de 18 años y de 15 euros para los aficionados entre los cinco y los 17 años de edad.



Autobuses de Burgos

Se espera, aunque también dependerá del número de entradas que queden a la venta, una nutrida representación de aficionados del San Pablo Burgos. La importancia del encuentro para los de Paco Olmos— en plena lucha por evitar el descenso—, hace suponer una desplazamiento mayor al de otras ocasiones y otras pistas de la ACB.



El club castellano organiza el viaje, con reserva de entradas y poniendo servicio de autobús a aquellos que lo soliciten a un precio añadido a las entradas de 30 euros.