El Pazo ya espera al Breogán

El Río Breogán se presenta este domingo ante sus aficionados con el partido que le mide desde las 18.00 horas al Valencia Básket en el Pazo dos Deportes de Lugo.

La entidad lucense presenta este domingo así un nuevo proyecto en el que destacan las numerosas incorporaciones y la continuidad de jugadores como los hermanos Erik y Sergi Quintela, Sergi García y Momirov. También sigue de la temporada pasada Toni Nakic, aunque la lesión sufrida en esta pretemporada va a provocar que el croata se pierda varios meses de competición y habrá que esperar un tiempo para verlo nuevamente sobre las canchas.

El partido ante el Valencia Básket será el cuarto encuentro de pretemporada para el conjunto que dirige Veljko Mrsic, que arrastra hasta el momento un balance de una victoria y dos derrotas durante esta preparación. La victoria llegó el pasado fin de semana ante el Obradoiro en el torneo EncestaRías de Pontevedra después de ganar al conjunto santiagués por 60-74; mientras que las dos derrotas llegaron en los partidos ante equipos portugueses. El Río Breogán cayó en Ribadeo ante el Porto por un marcador de 71-75 y días después perdió en el torneo EncestaRías de Pontevedra frente al Benfica por un marcador de 90-93. Ahora llega la cuarta prueba y será ante un Valencia Básket que siempre aspira a estar entre los mejores en la Liga ACB.

Los aficionados que se acerquen al Pazo dos Deportes de Lugo van a ver a un nuevo Río Breogán un equipo con hasta catorce jugadores en plantilla después de la incorporación del griego Dimitrios Agravanis para suplir la baja por lesión de Toni Nakic. Se trata de una plantilla larga, pero no hay que olvidar que debe afrontar no solo la ACB, si no también la competición europea.

En el nuevo EuroBreogán, Sisko, Sergi García y Erik Quintela aparecen en la posición de base; Momirov, Ventura y Sergi Quintela en la posición de "2"; para el "3" estarán Jogela y Polite; mientras que en la posición de ala-pívot los protagonistas serán Agravanis, Nakic, Rudan y Juan Fernández; con Sajus y Diouf como pívots.

Además de la baja por lesión de Toni Nakic, los aficionados tampoco podrán disfrutar de Diouf, y es que el jugador terminó ayer su participación con la selección italiana en el Mundial y se espera que el próximo miércoles para pueda estar en Lugo para entrenar con el resto de sus compañeros a las órdenes de Veljko Mrsic. Diouf sí se espera que ya juegue en el Copa Galicia. El griego Agravanis sí que podría tener sus primeros minutos de juego esta tarde con el Río Breogán.

La semana que viene también se espera que se lleve a cabo la operación de Toni Nakic y será entonces cuando se sepa más concretamente el tiempo de baja, pero apunta a un mínimo de tres meses y de ahí el fichaje de Agravanis hace unos días.