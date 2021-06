"Esto es un play off. Solo pensamos en el siguiente partido, el pasado no existe. Quedan dos encuentros y tenemos en nuestra mano la opción de subir a la ACB. Estamos orgullosos de estar en la final, porque hay 17 equipos que han cerrado su temporada esta semana celebrando éxitos como llegar a esta fase. Nosotros, afortunadamente, todavía no hemos cerrado la temporada y estamos en la final", dijo este martes el director general del Río Breogán, Tito Díaz, dos días antes del determinante encuentro ante el Covirán Granada que se disputará este jueves en el Pazo (20.30 horas).

"El Pazo tiene que seguir siendo un fortín inexpugnable", reclamó Díaz, que agradeció la presencia de los aficionados en la cancha breoganista y el "inmenso apoyo que notan los jugadores de esas 1.500 personas que ahora pueden entrar a la cancha", apuntó.

"Es una gozada jugar aquí porque parecen 5.000 personas y los jugadores lo agradecen. El factor cancha está influyendo mucho en nuestro lado de la eliminatoria- De hecho, seguimos imbatidos en nuestra casa en este play off y el objetivo es continuar con esta dinámica", dijo Tito Díaz este martes, después de un breve encuentro entre varias leyendas del club, como Miguel Bourio, Suso Fernández y Antonio Sacedo, que acudieron al entrenamiento del equipo para mostrar su apoyo y participar en una foto de familia que demostró la unidad del equipo de cara a la determinante cita ante el equipo granadino.

FOTO CON LEYENDAS. "Hemos hecho una foto de familia con veteranos de la primera gran etapa, como Miguel Bourio, que representa a jugadores legendarios como Iván Modia, Antonio Seral y muchos más; y otros de la segunda generación, como Suso Fernández y Antonio Sacedo, que tuvimos la gran suerte de jugar aquí. "Todos xuntos" vamos a por el play off, y más este año, que tenemos jugadores de la casa en plantilla. No podemos hacer otra cosa que mirar al futuro", apuntó.

Sobre el equipo, y a pesar de la derrota en el primer encuentro de la final que se disputó en Granada, aseguró que lo ve "bien, entrenando y preparando un partido importante y pensando que en el Pazo somos un equipo fuerte".

Respecto al encuentro de este jueves, Díaz deseó "hacer el mejor partido posible, y si no ocurre, que sea malo pero mejor que el del otro equipo. A estas alturas lo fundamental es ganar".

HOMENAJE EN EL DESCANSO. El director general del Río Breogán aprovechó su comparecencia para anunciar un homenaje a Fernando Fernández Allende, "una emblemática persona del baloncesto, entrenador de élite y técnico del Breogán con Pablo Casado cuando se jugó en Europa. Gran formador, estudioso e impulsor de muchas iniciativas que han ayudado a que Lugo sea considerada una ciudad de baloncesto". El extrenador acaba de superar el covid, después de dos meses ingresado en la Uci, y estará acompañado en el homenaje por varios jugadores veteranos.

Además, antes del partido se hará entrega de la sexta edición del trofeo Julio Vila, que reconoce al jugador más carismático de la temporada tras una votación realizada por peñas y aficionados. "Un trofeo que lleva el nombre de otro breoganista que nos dejó, un gran aficionado al que sigo recordando con mucho, mucho cariño", finalizó.