El Pazo no pudo disfrutar del todo del equipo

El ambiente que se vive en cada partido que se disputa en el Pazo llama la atención tanto de rivales como por aquellos que no lo conocían previamente. A lo largo de la temporada desde la propia ACB se ha destacado este hecho en varias ocasiones, incluso con reportajes o vídeos publicados en su página web. Cada partido es una fiesta, con total implicación por parte del público.

Y no solo es el apoyo sino también la asistencia en cada partido. En los 17 encuentros disputados esta temporada en el Pazo han asistido un total de 85.983 espectadores, lo que hace una media de 5.058 por encuentro. Teniendo en cuenta que el aforo actual del Pazo es de 5.287 butacas, el aforo medio se estableció en un destacado 95,6%. Por cierto, y para tener una idea de la disminución del aforo de la instalación, hay que recordar que en la temporada 1994-95, concretamente el 23 de abril de 1995, en el cuarto encuentro del play off por la permanencia que el enfrentó al Valvi Girona el Pazo registró una entrada oficial de 7.500 espectadores.

El encuentro que ha registrado mayor asistencia esta temporada fue el disputado ante el Obradoiro, con 5.235 espectadores, seguido por los 5.185 registrados en dos encuentros, ante Real Madrid y Baskonia. La peor entrada de la temporada se produjo en el primer partido disputado esta campaña en Lugo con el Fuenlabrada como rival y con 4.810 espectadores en la grada. Le siguen los 4.821 que asistieron en el último partido disputado y que tuvo al Manresa como rival. Estos dos encuentros se disputaron en jornada matinal, que desde luego no es la preferida por los aficionados del Breogán. En los diecisiete encuentros disputados en el Pazo solo en cinco no se han alcanzado los 5.000 espectadores y cuatro de estos se han disputado en domingo por la mañana.

ONCE DERROTAS. Ni siquiera el ambiente del Pazo se ha resentido a pesar de que los resultados del equipo en el citado pabellón no han acompañado en exceso. De hecho, esta temporada marca el récord negativo del conjunto breoganista en los partidos disputados en Lugo. Fueron once derrotas las sufridas ante sus aficionados que superan, desde que se juega con el actual sistema de competición, la peor serie anterior de diez partidos, que se produjo en dos campañas, en la 2018-2019 y en la 2000-2001.

Este negativo registro tiene su contrapunto con la excelente trayectoria del equipo a domicilio. El Breogán ha ganado siete partidos, más de la mitad de los totales, en cancha ajena. El equipo lucense es, en estos momentos, el sexto mejor equipo de la Liga atendiendo a sus victorias como visitante. Solo el Real Madrid, con 13; Baskonia y Barça, ambos con 12; Tenerife, con 10; y Unicaja, con 9, presentan mejor bagaje.

Otro de los aspectos a destacar del conjunto lucense es que en los 33 partidos que se han disputado hasta ahora en la Liga Endesa ha sido el equipo de la competición que ha utilizado menos jugadores: 14. Muy por encima en este apartado se sitúan el Fuenlabrada (24 jugadores), Manresa (22), Betis (21) y Valencia y Granada (20).

Por otro lado, en esta campaña el Breogán ha ganado dos partidos por más de 30 puntos, ante Manresa y Granada, por primera vez.