Del Pazo dos Deportes al TD Garden de Boston

Ocho de la mañana en Boston. Es día de partido en el TD Garden. El base Payton Pritchard cumple su cuarta temporada en el equipo. Se levanta temprano, se encamina al garaje, coge el balón y empieza su rutina de bote como casi cada día de los últimos diez años.

No es un día cualquiera en la familia Pritchard. En casa está Pablo Ferreiro Costas, lucense, también base y también jugador profesional, a pesar de no haber alcanzado las cotas de su ‘hermano’ estadounidense relacionada con el baloncesto. Su visita es emocionante, porque, pese a mantener contacto habitual por teléfono y mensajería, llevan nueve años sin verse.

La historia de Pablo y Payton, Payton y Pablo, es un guion de película. La primera vez que se vieron tenían doce años. Pepe Ferreiro, de aquella directivo del Breogán, padre de Pablo, quería que su hijo tuviese una experiencia estadounidense y buscó en Youtube la manera de contactar, así, a puerta fría, con alguien que pudiera ayudarle al otro lado del charco.

Y en la pantalla apareció la academia Fast Basketball, de Oregón, y Terry Pritchard, reputado técnico de baloncesto en EE.UU., que pronto conectó con Pepe Ferreiro. En un par de meses se plantó en Lugo con un grupo de chavales, entre los que estaba su hijo, el joven Payton. "No destacaba especialmente entre el grupo de chavales, pero tenía una capacidad de trabajo increíble", cuenta Fernán Varela, actual técnico asistente del Río Breogán y que participó en aquella experiencia.

Tanta fuerza de voluntad y ganas de jugar como Pablo, también de doce años (ambos nacieron en 1998). Cuenta el jugador lucense que la conexión entre ambos fue inmediata: "Nos entendimos a la perfección desde el primer día, estabamos siempre juntos, por eso yo inicié también la aventura al año siguiente y me fui dos meses a Oregón".

Veranos en EE.UU. Pablo se alojó con los Pritchard y durante ese verano y los tres siguientes repitió experiencia. Primero, solo, y luego dentro del programa Campus Leyma Basket English, financiado en gran parte por la compañía láctea de Jesús Lence y por otros empresarios lucenses con hijos jugadores.

"Competíamos a todas horas, no solo en uno contra uno a baloncesto, también al Fifa de la PlayStation, a las cartas, nos picábamos con cualquier cosa", relata Pablo desde Ibiza. Acaba de fichar por el Sant Antoni de Leb Plata, donde jugará al lado de dos exbreoganistas como Álex Llorca y Fede Uclés, con intención de reforzar el equipo para luchar por el ascenso a Leb Oro.

Pablo Ferreiro y Payton Pritchard, en Navidad de 2023 en Boston. EP

El base lucense suma en su carrera profesional varias temporadas en Leb Oro en Oviedo, Huesca y A Coruña. Incluso completó una pretemporada con el Bilbao Basket de ACB. Entretanto, al otro lado del Atlántico su hermano del balón se convertía en historia viva del baloncesto de Oregón. Su high school ganaba el torneo estatal y pasaba a la Universidad de Oregón, a los Ducks, con medias de 13,5 puntos, 3,8 rebotes y 4,6 asistencias que lo llevaron a ser mejor jugador de su conferencia y le abrieron las puertas de la NBA, con el número 26 del draft y seleccionado por los históricos Boston Celtics.

Fernán Varela recuerda como Payton evolucionaba año tras año, sobre todo gracias a que pertenecía a una familia de deportistas y desde pequeño lo arroparon y lo prepararon para llegar a profesional. "Cada año botaba mejor y tiraba mejor", dice Varela, que durante tres años participó como encargado del grupo en las expediciones de chicos lucenses a EE.UU., donde entre los entrenadores figuraba el exjugador de la NBA Terry Porter.

El técnico asistente del Río Breogán destaca, con cierta envidia, las condiciones que hay en los high school estadounidenses para la práctica del baloncesto y de cualquier otro deporte: "Por ejemplo, hay entrenamientos de una hora solo de dominio de balón". Y de esa escuela es también Pablo Ferreiro. Balón, balón y más balón. "Payton me empujo para llegar a ser jugador profesional de baloncesto. Si no hubiera existido él y la competencia que manteníamos esos meses en los que yo iba a EE.UU., yo no hubiera llegado", cuenta.

Pablo Ferreiro, con Payton Pritchard y la hermana de este. EP

Pablo, sin embargo, optó por compaginar el deporte con los estudios, con gran esfuerzo y también con evidente éxito. Hizo la carrera de Derecho y acaba de aprobar la exigente oposición de interventor, siguiendo los pasos de su padre. Como premio, precisamente, se tomó unas vacaciones en EE.UU. para ver a su hermano de Boston.

Estos pasados días fueron un sueño para ambos. Payton lo llevó a los pabellones de entrenamiento y a la primera fila del TD Garden para disfrutar de varios partidos que los Celtics jugaron seguidos en casa en Navidad. Ambos tienen el futuro asegurado. Pablo, como futuro interventor, y Payton con un contrato multianual garantizado, por el que percibe esta temporada cuatro millones de dólares y progresivamente llegará a ocho millones en la temporada 27-28. De aquella hornada de chicos que vinieron a Lugo llegó igualmente a profesional Anthony Mathis, que no entró en la NBA y dio el salto a Europa. Hoy integra el Sopron KC de Hungría.

Ocho de la mañana en Boston, Pablo se levanta un poco más tarde que Payton y oye sorprendido los botes del balón en el garaje. "Es increíble, lo vi y estaba haciendo la misma rutina que cuando eramos niños, un día de partido y en el garaje de casa". En el baloncesto, como en la vida, no hay trucos ni atajos.