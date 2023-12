Paulo Alves: "Quiero un equipo organizado"

El portugués Paulo Alves asume que no tiene "mucho tiempo" para construir el CD Lugo que a él le gustaría, por su primer y principal objetivo es que el equipo sea "organizado" porque por delante tienen un reto que cumplir.

"No hay mucho tiempo, hay que centrarse en las cosas importantes. La consistencia como equipo es lo que más me preocupa, ver un bloque fuerte, con procesos simples porque no hay tiempo para adornar muchas cosas. En estos primeros partidos quiero un equipo organizado, que sepa qué hacer con y sin balón", manifestó.

En su comparecencia, incidió en la importancia de manejar "el balón parado" porque muchos de los partidos de Primera Federación se deciden "por pequeños detalles".

Su debut como técnico albivermello será contra el Celta Fortuna, líder en solitario del grupo I con nueve puntos de ventaja sobre su equipo.

"No es líder por casualidad, pero no tenemos miedo a nada. Respetamos a todos los equipos pero no nos vamos a esconder por eso. Tenemos nuestro orgullo y vamos a por la victoria en este partido", subrayó.