Paulo Alves: "Hay que mantener la actitud del día del Atlético"

El entrenador del CD Lugo, Paulo Alves, pidió a sus jugadores "mantener la actitud y la seriedad" que demostraron en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana de cara al duelo que disputan este sábado ante el Tarazona. "Los jugadores tienen confianza y están concentrados en ganar partidos, hay que mantener la actitud que tuvimos contra el Atlético porque veo potencial y calidad en la plantilla, pero el talento solo aparece con trabajo".

El luso aseguró que la semana de trabajado ha sido "muy buena" y deseó ver los resultados en el partido de este fin de semana ante el Tarazona. "Sin ese trabajo y esa actitud, los resultados no llegan y ya sabemos lo que podemos dar", señaló.

En este sentido, el portugués reconoce que ha buscado "el modelo de juego que mejor encaja con el equipo, lo vimos contra el Atlético y está claro que el de este sábado no va a ser el mismo partido, pero estamos haciendo cosas buenas, el equipo entiende las dinámicas y vamos a seguir en la misma línea".

Preguntado por qué necesita el equipo para lograr los tres puntos, Alves aseguró que su quiere un equipo con "disciplina, organización, espíritu de equipo y unión sin límites". A este respecto, añadió que "las señales son buenas pero hay que verlas sobre el campo".

"Los entrenamientos pasan y las cosas se entienden mejor, estamos viendo cosas buenas y el equipo me demuestra gran ética de trabajo, pero todo esto no importa si no somos capaces de trasladarlo a los partidos, tenemos una exigencia alta para poder verlo", continuó el portugués.

En este sentido, reconoció que hay jugadores "que están dando señales fantásticas" pero insistió en que el Tarazona no se parece en nada al Atlético. "Es un rival y un campo muy concreto y tenemos que entenderlo así".

Preguntado por las dificultades que debe atravesar el equipo en las próximas jornadas, Alves aseguró que un "equipo preparado pasa mejor las dificultades, mis jugadores conocen los datos y la información, saben lo que se van a encontrar y que las dimensiones del campo son las que son, pero son las mismas para los dos equipos. Necesitamos actitud para ganar el partido".

Sobre al Tarazona, comentó que ha llevado a cabo "grandes partidos" en casa y que es un equipo "agresivo, bien trabajado en lo físico y poderoso en el juego aéreo". Por ello, reclamó a sus jugadores "mandar con nuestro juego, manejar la posesión porque hemos demostrado que tenemos esa capacidad".

"Necesitamos ganar, es nuestro objetivo", añadió el luso. "Pretendo un equipo que no gire la cara a las dificultades, que sea agresivo, ganador de duelos, serio y responsable". Sobre esto, finalizó la rueda de prensa asegurando que "si fuimos capaces de hacerlo ante uno de los mejores equipos del mundo, podemos hacerlo de nuevo".