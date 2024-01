Paulo Alves: "El duelo se decide en dos jugadas"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Paulo Alves, se mostró visiblemente enfadado este sábado con el árbitro en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo en el campo de Tarazona. Para el portugués, el partido se decidió en "dos jugadas muy similares en las que el árbitro pita penalti a favor del Tarazona en la primera parte pero no pita penalti a favor del Lugo en el tramo final". El técnico se refiere a una jugada que la repetición no deja muy claro si el balón toca en la mano de Antonetti o en la de un jugador del Tarazona.

Con todo, Alves aseguró que a su equipo no le faltó "actitud" en ningún momento. "Hemos trabajado muchísimo, hemos corrido sin parar pero lo que nos falta es la puntería en los metros finales, necesitamos elevar la calidad del equipo en la definición, tenemos que mejorar en ese sentido", reconoció el portugués. "Afecta perder porque hemos trabajado muy bien durante la semana y necesitamos ganar lo antes posible. Tengo muy claro que si ganamos, los jugadores se van a soltar y vamos a ver mejores partidos, pero necesitamos otra soltura sobre todo en el apartado ofensivo", insistió Paulo Alves.

Preguntado por el siguiente partido ante el Nástic, el luso pidió a sus jugadores encararlo "con responsabilidad" e incidió en que "no se puede hablar de falta de actitud o que el equipo no ha corrido, la realidad es que hemos trabajado para ganar el partido pero no hemos tenido la suerte necesaria de marcar en los primeros minutos, porque empezamos bien el partido". Sobre el Tarazona, Alves señaló que "sabíamos que iba a ser un partido muy complicado porque ellos en casa son fuertes".