Paulo Alves: "Cuatro derrotas es algo difícil de digerir"

Paulo Alves, entrenador del Lugo, hizo pública este domingo su decepción después de una nueva derrota, la cuarta consecutiva, desde su llegada al banquillo rojiblanco. "Obviamente, la sensación es de frustración porque hemos dominado hasta el gol. Hemos tenido mucho caudal ofensivo. Después del intervalo teníamos que haber salido a ganar. Por lo tanto, mucha frustración", dijo el técnico luso tras el encuentro frente al Nástic.

"Con más corazón que cabeza, así es más difícil", añadió Paulo Alves, que no obvió hablar del 2-0: "Un poco extraño el línea, porque se ve que el balón no entró. Seguro que el balón no entró. Frustración, pero también dejamos una buena imagen. Ahí tenemos un camino de actitud, de intensidad, de calidad, que también tenemos. Hasta el gol siempre dominamos. Después del gol no dominamos porque no hay cabeza para pensar mucho. Son cuatro derrotas seguidas y es difícil de digerir", dijo.

El entrenador luso apostó en el once titular por una serie de jugadores que últimamente venían partiendo desde el banquillo, como Carlos Julio y Aranda. "Entendemos que hay que dar oportunidades a otros jugadores, que son situaciones normales y todos estos jugadores tuvieron una excelente actitud. En cada partido tenemos que ver quién puede rendir mejor", dijo Paulo Alves.

Por último, reflexionó sobre la parte anímica del cuadro lucense tras una nueva derrota al ser preguntado por la actitud del equipo en el partido de Copa. "Son dos partidos diferentes. No se puede comparar un partido y otro. Esta es la actitud que tenemos que exigir a los jugadores. Pero cuando estás en una situación en la que vas perdiendo, inconscientemente te sientes de una forma diferente para peor. En esta situación es más difícil. En el momento que llegue una victoria, con la calidad que tenemos, las cosas van a cambiar", concluyó.

Nacho Quintana: "Los de arriba tenemos que hacer goles"

Nacho Quintana lamentó el desacierto en el lanzamiento de la pena máxima de César Morgado que pudo haber cambiado el relato del partido a favor de los intereses del conjunto lucenses. "La primera parte es muy disputada. Si metemos el gol de penalti, el partido se nos habría puesto de cara. Hubiéramos visto otro partido. Estamos en una mala dinámica, parece que en cualquier ocasión nos hacen gol. Tenemos que mejorar, trabajar hasta que llegue una buena dinámica y engancharnos a esa buena dinámica", aseguró el futbolista del Lugo.

El atacante toledano también mostró su descontento con la decisión arbitral en el segundo tanto del Nástic. "Ya hemos visto lo que ha pasado ahí dentro. Para mí el último gol no es gol. Más allá de eso, tratar de mirarnos a nosotros mismos, mejorar y cambiar las cosas", subrayó Nacho Quintana, que prefirió no valorar la actuación arbitral.