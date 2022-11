Patrick Sequeira hace historia en el Lugo con su convocatoria para el Mundial

Patrick Sequeira ya es historia del CD Lugo. A pesar de ni siquiera haber debutado en partido oficial con el equipo, el portero se convertirá en el primer jugador que acuda a un Mundial defendiendo la camiseta rojiblanca.

La confirmación se ha producido este jueves, cuando la Federación Costarricense de Fútbol ha hecho oficial la lista de convocados de la selección de Costa Rica para Catar 2022. En ella, Sequeira aparece junto a Keylor Navas y Esteban Alvarado como los tres encargados de guardar la meta del combinado tico.

Aunque el puesto de 1 parece reservado en exclusiva para el actual portero del PSG, las particulares circunstancias que rodean a un torneo de corta duración como es el Mundial podría hacer que el guardameta del Lugo tuviese que sustituir en algún momento al ex del Real Madrid, al que ve como un referente. "Es en el portero que me fijo más y del que he aprendido más cosas", expresó en su presentación en el Ángel Carro.

Les dejamos la imagen también 👇👇👇👇 pic.twitter.com/eXN6ol8v0a — FCRF (@fedefutbolcrc) November 3, 2022

Sequeira (Puerto Limón, 1999) recaló el pasado verano procedente del Real Unión, donde apenas gozó de oportunidades. Sin embargo, el buen hacer de este guardameta de 1,90 metros y 23 años en su anterior etapa en el Celta B hizo que los ojeadores del Lugo se fijasen en él como suplente de Óscar Whalley.

Además, el portero tico puede presumir de haber defendido ya la portería de la selección de Costa Rica absoluta, con la que ha disputado dos encuentros hasta el momento.

A través de un comunicado, el CD Lugo mostró su orgullo por el "hito histórico" que implica la convocatoria de Sequeira para Catar '22. "Desde esta entidad, Presidente, Consejo de Administración, trabajadores, compañeros y técnicos, se congratulan del éxito compartido que supone esta gran noticia para nuestro futbolista", expresó el club.