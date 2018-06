Pasos hacia la gloria del vivariense Adrián Ben

Adrián Ben da zancadas hacia el éxito. No pasos. Cada vez que salta a una pista de atletismo se habla de récords, de mejores marcas personales, de mínimas para ir al Europeo. Su techo queda muy lejos. No se le avista. El viernes, en un meeting en Madrid, batió el récord gallego de los 800 en categoría sub 23, en poder de Andrés Díaz desde 1991. Y lo que es más importante, consiguió la mínima para estar en el Europeo absoluto de Berlín en agosto en esa distancia, ya que hizo 1.46.84 cuando la mínima estaba en 1.47.60, aunque tendría que quedar entre los tres primeros en el campeonato de España. "No voy al Europeo a correr el 800 aunque tenga la mínima, voy a intentar ir al 1.500", dice, seguro.

El atleta vivariense corrió en precarias condiciones. Hasta última hora no sabía si iba a poder participar por unos problemas estomacales. "Probé a correr algo por la mañana, me sentí bien, y fui a la carrera. Si en el calentamiento o durante la carrera me hubiera encontrado mal, me retiraba, no iba a forzar, pero me sentí bien", dice. Quedó segundo en la final B de 800.

"Siempre peco de salir despacio en el 800, y esta vez salí por la calle 1 rápido. Luego, en el 300, pasé a un atleta que iba cuarto y me fui a por los del grupo de delante y logré entrar segundo", explica.

Pero su objetivo este año lo tiene muy claro. "El objetivo es conseguir la mínima del 1.500 para ir al Europeo e ir al campeonato de España a luchar por las plazas", dice. Y es que, de los que tengan la mínima, los dos primeros clasificados en el Nacional de 1.500 tienen plaza segura para el Europeo de Berlín, que será entre el 4 y el 11 de agosto, y el tercero es una decisión técnica.

En estos momentos, Adrián Ben tiene una mejor marca este año de 3.40.82 mientras que su mejor marca es de 3.40.72. La mínima para ir al Europeo está en 3.40.00. "Estoy en un buen momento y me veo con posibilidades de hacerlo", afirma. Y la próxima estación será este martes en Castellón. "A ver si me recupero bien de estos problemas estomacales, que siempre te dejan un poco debilucho, y logro la marca", apunta, y advierte que "en esa prueba va a ver un buen nivel, van bastantes compañeros míos del grupo de entrenamiento".

PRÓXIMA CITA, CASTELLÓN. En el caso de no conquistar la mínima el martes en Castellón, Ben lo podría intentar una o dos veces más, hasta el campeonato de España, que se disputa en Soria el 22 de julio.

La realidad es que Adrián bate récords casi cada mes. El último el 800 sub 23 a nivel gallego. "Esperemos que siga así mucho tiempo", dice entre sonrisas. "Además, no se lo bato a cualquiera, sino a Andrés Díaz". ¿Lo conoces? "Sé quien es, he estado hablando con él alguna vez, y espero quitárselos todos", concluye, ahora sí, con una sonrisa en la boca. Sabe que es capaz de eso. Y de mucho más. Piernas no le faltan y coraje tampoco.